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К Новому году МТС добавила скорости LTE в местах массовых гуляний южноуральцев

МТС сообщает о модернизации мобильной сети в Центральном районе Челябинска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета LTE также выросла в популярных локациях и местах новогодних гуляний более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета МТС выросла на площади Революции, где завершается возвещение ледового городка, а также на пешеходной части улицы Кирова, популярной у челябинцев и гостей города благодаря праздничной иллюминации и арт-инсталляциям. Улучшения произошли на Алом поле и в сквере у Публичной библиотеки, на улице Труда, в том числе на набережной реки Миасс – от Арт сквера и филармонии до Исторического музея Южного Урала.

«В Новый год и зимние каникулы мы стараемся уделять больше времени близким, в том числе находим возможность заглянуть в популярные украшенные иллюминацией локации, сделать фото и видео для социальных сетей. В этот период традиционно мы видим высокую загрузку наших базовых станций на площади и Кировке, поэтому работаем на опережение и точечно добавляем емкости нашей сети в таких востребованных местах», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В 2024 г. МТС обеспечила связью более 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области, в большинстве из которых проживает от 100 до 500 человек. Также компания модернизирована сеть и увеличила скорость LTE-интернета в крупных городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнеуральске и других населенных пунктах региона.

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