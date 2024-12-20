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Группа компаний «Три Точки» разработала официальную платформу цифровых сервисов для автомобилей брендов BAIC и KAIYI

Российский разработчик телематических систем группа компаний «Три Точки» выпустила официальные мобильные приложения для контроля и управления автомобилями брендов BAIC и KAIYI. Таким образом для данных автомобилей стало доступно адаптированное под отечественный рынок программное обеспечение, которое обеспечит сохранность данных российских водителей.

Оба приложения доступны для скачивания в App Store и Google Play. BAIC Connect и KAIYI Connect позволяют управлять функциями автомобиля и дают доступ к экосистеме сервисов для автомобилей, интегрированных в цифровую среду. Среди их функций — определение местоположения авто, история поездок, данные о стиле вождения, информация о пробеге и уровне топлива, возможность дистанционного запуска и др.

При разработке приложений учитывались потребности российского пользователя и тех сервисов, которые для него актуальны. Полная локализация позволяет также записываться на ремонт и обслуживание авто и коммуницировать с дилером.

«Мы, как разработчики программного обеспечения для автомобилей, придерживаемся принципа приоритета безопасности данных российских пользователей. Наша цель – предоставить российским автовладельцам брендов BAIC и KAIYI высококачественное, полностью локализованное приложение, разработанное с учетом специфики российского рынка и использующее исключительно ресурсы российских серверов. Установленный телематический комплекс интегрирует автомобили брендов BAIC и KAIYI в современную цифровую среду. Это позволяет владельцу в режиме «одного окна» взаимодействовать с официальными дилерами, пользоваться различными сервисами и управлять функциями авто», — сказал Сергей Столпер, директор по развитию бизнеса ГК «Три Точки».

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