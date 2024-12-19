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Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock полностью совместимы

Специалисты компаний «Конфидент» и «ICL Техно» провели тестирование и подтвердили, что СДЗ «ПР Dallas Lock Релиз 4» (версия 348.1) и «Релиз 5» (версия 397), а также СДЗ «УБ Dallas Lock Релиз v1.0.17» полностью совместимы с ПК, неттопами и моноблоками «ICL Техно». По результатам испытаний были подписаны сертификаты совместимости.

Организации, находящиеся в процессе перехода на отечественный программный стек и технику, могут свободно интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры эти продукты.

«Совместное тестирование стало важным шагом в развитии технологического партнерства. Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock отвечают потребностям пользователей и обеспечивают современные стандарты качества», — сказал Виктор Честнов, заместитель технического директора «ICL Техно».

«С нашей стороны радостно сообщаем об успешном партнерстве с ICL, одним из ведущих российских производителей компьютерной техники. Это сотрудничество открывает новые горизонты для расширения нашей рыночной ниши и предоставляет нашим клиентам решения высокого качества в области информационной безопасности. В рамках совместной работы мы провели детальные тестирования, чтобы подтвердить совместимость наших продуктов: средства доверенной загрузки как на уровне платы расширения, так и на уровне BIOS, с разнообразным оборудованием, созданным компанией ICL», — отметил Михаил Дмитриев, директор по маркетингу и технологическому партнерству Центра защиты информации ГК «Конфидент».

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