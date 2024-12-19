МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками

МТС внедрила систему комплексного учета электроэнергии «под ключ» для МУП «Горэлектросети» в Горно-Алтайске. Благодаря этому решению жителям города, проживающих в частных домах, не нужно тратить время на передачу показаний самостоятельно. Система также минимизирует вероятность ошибки: оборудование самостоятельно подсчитывает данные о потреблении электроэнергии и передает их на сертифицированную платформу АСКУЭ. В планах электросетевой организации МУП «Горэлектросети» постепенно в течение нескольких лет заменить все счетчики на новые с интеллектуальным учетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В умные приборы внедрены SIM-карты, с них данные со счетчиков передаются на автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии МТС по защищенной сети NB-IoT с использованием защищенного APN. Это стандарт связи, который используют для управления и соединения умных устройств, а также получения от них данных.

МТС МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками

«Для нас было важно, чтобы клиент получил комплексное готовое решение для всех групп своих потребителей — физических и юридических лиц. Наше решение позволило сразу приступить к монтажу прибора учетов у потребителей и получать от них данные. Жителям Горно-Алтайска больше не придется каждый месяц списывать показания в труднодоступных местах своих домов, где обычно установлены приборы учета, а затем передавать информацию по телефону. Умные счетчики сами соберут и отправят ежемесячный отчет», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

«Приборы учета с функционалом удаленной передачи данных и последующей обработкой и хранением на платформе электросетевые компании должны внедрять согласно федеральному закону №522. Таким образом, реализация проекта помогает «Горэлектросети» соблюдать требования законодательства и избегать потенциальных штрафов. Кроме того, использование умных приборов учета снижает затраты на обслуживание и сбор данных более, чем в три раза. В дальнейшем мы продолжим совместную работу по замене устаревших счетчиков», — отметил директор МУП «Горэлектросети» Анатолий Коренов.