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«Лаборатория Касперского» присоединилась к Глобальному альянсу по искусственному интеллекту для промышленности и производства

«Лаборатория Касперского» стала членом Глобального альянса по искусственному интеллекту для промышленности и производства (AIM Global), созданного в 2023 г. ООН по промышленному развитию (UNIDO). Это стратегическое сотрудничество отражает стремление компании содействовать безопасному использованию искусственного интеллекта для развития инноваций и создания более устойчивого мира. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Глобальный альянс по искусственному интеллекту для промышленности и производства объединяет усилия правительств, международных организаций, коммерческих компаний и лидеров в своих отраслях, которые признают трансформационный потенциал ИИ и способствуют его ответственному, устойчивому и инклюзивному применению в промышленном секторе.

Имея обширный опыт в области ИИ и алгоритмов машинного обучения и используя их в своих решениях почти 20 лет, «Лаборатория Касперского» рада внести свой вклад в миссию AIM Global по раскрытию всего потенциала таких технологий для промышленности. Членство в AIM Global поможет «Лаборатории Касперского» продвигать лучшие практики использования ИИ в промышленности и производстве и делиться опытом, накопленным в собственном центре исследования AI Technology Research Center.

Сотрудничество с AIM Global также позволит «Лаборатории Касперского» повысить уровень осведомленности в обществе о том, как использовать ИИ осознанно, и обозначить потенциальные риски кибербезопасности для повседневной жизни — от устройств «умного дома» до роботизированного производства и бизнеса. «Лаборатория Касперского» регулярно проводит анализ потенциального влияния инструментов ИИ на кибербезопасность и выступает за этичное использование таких технологий в кибербезопасности.

«Мы рады присоединиться к AIM Global — сообществу, объединяющему участников со всего мира, которые разделяют наше видение и стремятся использовать возможности ИИ ответственно. Как часть этого сообщества, мы будем активно участвовать в формировании стратегических партнерств, направленных на этичное и устойчивое развитие ИИ, а также в создании будущего, в котором новые технологии станут источником позитивных изменений и инноваций», — сказал Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского».

В 2023 г. компания представила свои этические принципы ИИ на Форуме ООН по управлению интернетом. Эти принципы перекликаются с принципами ответственного использования ИИ в промышленности от AIM Global — прозрачность и подотчетность, инклюзивность, сотрудничество и инновации, надежность и безопасность, а также конфиденциальность и безопасность. «Лаборатория Касперского» следует им как член альянса.

Ранее «Лаборатория Касперского» присоединилась к Альянсу в сфере искусственного интеллекта (a-ai.ru), который объединяет ведущие технологические компании с целью ответственного развития на основе ИИ в России.

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