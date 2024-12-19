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Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение

Компания Smart Technologies стала авторизованным партнером российского разработчика «Интерпроком» на продажу и внедрение отечественной платформы «Аксиома», предназначенной для централизованного управления материальными активами предприятия, повышения эффективности и качества технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), оптимизации работы сервисных служб и управления недвижимым имуществом. Об этом CNews сообщили представители Smart Technologies.

Подписание партнерского соглашения является важным шагом на пути развития взаимовыгодного сотрудничества обеих компаний по созданию импортонезависимой ИТ-экосистемы заказчиков и формированию цифрового суверенитета российской экономики.

Управление активами и ТОиР сегодня становится глобальным трендом и превращается из сервисной функции в стратегическую. Цифровизация в этой области приносит бесспорные дивиденды в виде снижения времени простоев, продления срока службы, оптимизации надежности работы оборудования, повышения качества обслуживания и ремонта, сокращения затрат.

Платформа «Аксиома» – отечественное ПО, разработанное для комплексного управления физическими активами любого типа и сложности: землей; зданиями; сооружениями; линейными объектами, такими как дороги, линии электропередач, трубопроводы, сети, коммуникации и т. д. Платформа «Аксиома» позволяет уменьшить стоимость владения активами, продлить срок их службы и повысить надежность и безопасность эксплуатации, обеспечить непрерывность работы за счет повышения коэффициента надежности и минимизации простоев, упростить регистрацию и учет, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт. «Аксиома» входит в единый реестр российского ПО. Пройдены испытания на совместимость с российскими операционными системами Astra Linux и «Ред ОС», отечественной СУБД Postgres Pro, получены соответствующие сертификаты.

«Мы уделяем большое внимание формированию и развитию профессиональной экосистемы бизнес-партнеров для продвижения и внедрения платформы «Аксиома». Компания Smart Technologies обладает широким набором компетенций и экспертизой от ИТ-консалтинга до сервисного обслуживания, создания и поддержки информационной инфраструктуры. У нее большой практический опыт построения сложных импортонезависимых ИТ-систем, в ее составе сильная профессиональная команда разработчиков. Мы видим большой потенциал нашего сотрудничества и со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку», — отметил Борис Мартынов, коммерческий директор компании «Интерпроком».

«Наши заказчики оперируют тысячами и даже миллионами активов, включая сложные комплексы производственных и административно-офисных зданий. «Аксиома» позволяет эффективно решать задачи, стоящие перед ними, при управлении этими активами. Уверен, импортонезависимая платформа разработки такого опытного игрока ИТ-рынка как «Интерпроком» гармонично дополнит портфель отечественных решений и наших собственных разработок. Авторизация в рамках партнерской программы дает нашей компании возможность получить доступ к широкому спектру ресурсов – от инструментов продаж до технической и маркетинговой поддержки, которые позволят нам развивать необходимые компетенции для внедрения платформы «Аксиома» и предоставлять клиентам более высокий уровень сервиса в проектах», — сказал директор по развитию Smart Technologies Михаил Садиров.

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