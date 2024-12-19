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К началу горнолыжного сезона МТС ускорила интернет в Белокурихе

МТС сообщает об улучшении качества связи в Белокурихе. К началу высокого сезона скорость мобильного интернета для жителей и гостей курорта увеличилась в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате установки дополнительного телеком-оборудования увеличилось покрытие и скорость LTE в наиболее загруженных локациях города-курорта. Качество связи заметно улучшилось в районе подъемника и на трассах горнолыжного комплекса «Благодать», на территории агротуристического комплекса «Рыбацкая деревня», вблизи санаториев «Белокуриха», «Алтайский замок» и «Алтай-west». Кроме мест отдыха улучшение качества связи произошло и в самом городе.

Кроме того, установка дополнительных базовых станций позволила снизить нагрузку на действующее оборудование – в результате средняя скорость мобильного интернета в сети LTE на курорте выросла на треть. Лыжники и сноубордисты смогут на комфортной скорости вести стримы со склонов, загружать тяжелый контент в соцсети и мессенджеры, оставаться на связи с близкими.

«Санатории в Белокурихе давно приобрели добрую славу, и отдыхать сюда приезжают люди из разных регионов России, ближнего и даже дальнего зарубежья. В последние годы город стал популярен и любителей активного отдыха благодаря появлению современных горнолыжных трасс, гостиниц и ресторанов. Вслед за развитием туристической инфраструктуры растет турпоток, увеличивая нагрузку на сеть. Чтобы обеспечить гостям цифровой комфорт, мы подготовили сеть к наплыву отдыхающих и значительно «прокачали» сеть на курорте. Локации выбраны на основе анализа Big Data МТС», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее по итогам совместного исследования МТС и Минэкономразвития России Белокуриха вошла в топ-10 популярных российских ГЛК в летнем сезоне 2024 г.

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