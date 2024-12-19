«БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, совместно с компанией HRlink реализовал проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) в ИТ-инфраструктуру Алтайского государственного университета. Решение позволило полностью перевести в электронный вид и оптимизировать кадровые процессы вуза, ускорить и упростить работу с документами.

Алтайский государственный университет (АлтГУ) – ведущее высшее учебное заведение в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе, образованное в 1973 г. как классический университет. В 2017 г. он получил статус регионального опорного университета, а также университетского центра инновационного, технологического и социального развития. С 2021 г. вуз участвует в государственной программе поддержки университетов «Приоритет 2030». АлтГУ расположен в Барнауле, имеет сеть филиалов в населенных пунктах региона, собственные научные школы и НИИ. Каждый год вуз принимает свыше 5 тыс. абитуриентов, обучение производится по более чем 80 специальностям.

В условиях разветвленной структуры и большого штата организации трудно вести классическое делопроизводство на бумаге: сроки согласования и подписания документов увеличиваются из-за необходимости их пересылки между подразделениями, существует угроза их потери, особенно при локальном хранении, высоки расходы на печать, расходные материалы, ведение физического архива.

В рамках стратегии цифровизации вуза было принято решение перейти на электронный кадровый документооборот, который позволил бы оптимизировать бюджет и ресурсы на печать, хранение и логистику, сэкономить рабочее время и повысить производительность кадровой службы, а также упростить взаимодействие с работниками, включая тех, кто осуществляет свою профессиональную деятельность в удаленном формате в других субъектах Российской Федерации.

Для реализации проекта на базе университета была организована рабочая группа, включающая специалистов подразделений, ответственных за вопросы организационного и кадрового управления. Для внедрения было выбрано уже хорошо зарекомендовавшее себя решение – платформа электронного кадрового документооборота HRlink, основанная на передовых технологиях, в том числе искусственного интеллекта. БФТ-Холдинг является официальным поставщиком системы HRlink. Ее развертывание сопровождалось созданием HR-портала АлтГУ, интеграцией HRlink с существующей системой управления персоналом на базе продуктов «1С», выпуском электронных подписей КЭДО, обучающими мероприятиями для персонала кадровой службы и всех работников вуза.

На данный момент проект полностью завершен в головном вузе и двух филиалах. В системе работают 7 сотрудников управления кадров АлтГУ. На КЭДО перешли 98% сотрудников вуза – зарегистрировано более 1950 пользователей. 67 видов документов оцифрованы и доступны для подписания электронной подписью. С сентября по декабрь 2024 г. через систему КЭДО прошло более 18 тыс. документов. Еще два филиала университета будут переведены на КЭДО в январе 2025 г.

«Благодаря внедрению КЭДО значительно сократились расходы вуза: мы полностью отказались от «бумаги», что повлекло за собой экономию на содержании парка печатной техники, расходных материалах, почтовых и курьерских расходах, архивном хранении. Перевод всех процессов управления персоналом в электронный вид с применением ЭП сделал их более быстрыми, удобными, контролируемыми, а значит – более надежными. При этом мы освободили одного кадрового специалиста от ранее выполняемой работы и перенаправили его усилия на другие важные участки деятельности кадровой службы, а оставшиеся специалисты, благодаря цифровизации процессов взаимодействия с работниками, теперь могут посвятить больше времени аналитической деятельности и целенаправленной работе с персоналом», – сказал Александр Трушников, начальник управления кадров Алтайского государственного университета.

«Сотрудничая с образовательными организациями, мы наблюдаем, что в рамках реализации своих цифровых стратегий коллеги прежде всего фокусируются на тех внутренних процессах, которые можно оперативно перевести в электронный формат, уходя от использования бумаги. Система КЭДО – необходимый компонент ИТ-ландшафта организации, стремящейся достичь высокого уровня цифровизации и мобильности. Она помогает автоматизировать кадровое делопроизводство, повысить эффективность работы персонала, сократить затраты и обеспечить безопасность данных. Проект с Алтайским государственным университетом – наш очередной успешный опыт внедрения платформы HRlink в российском вузе», – отметила Юлия Захаренко, директор дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».