Акустическая система Sven MС-5 — максимум компактности и универсальности

Пространство рабочего или игрового места — ресурс, который нередко приходится экономить. Потому компактные акустические системы никогда не потеряют актуальности, при этом требования к ним растут — даже от маленьких колонок пользователи ждут хорошего звука и комфортной эксплуатации. Новая акустическая система Sven MС-5 — яркий пример того, что даже небольшие колонки могут быть по-настоящему универсальными и приносить своим обладателям не меньше радости от прослушивания, чем их полноразмерные «коллеги». Об этом CNews сообщили представители Sven.

Даже удивительно, сколько всего разработчикам удалось разместить в корпусе из прочного пластика размером 129×185×120 мм. И начать тут стоит, конечно же, с двух излучателей. За воспроизведение низких и средних частот отвечает динамик диаметром 70 мм, а за высокие — твитер диаметром 24 мм. Благодаря этому удается добиться одновременно и полновесного звучания баса, и хорошо читаемых высоких частот — заявленный диапазон MС-5 простирается от 60 Гц до 20 кГц. Общая мощность системы — 50 Вт, которых будет достаточно для озвучивания не только рабочего или игрового места, но и небольшой комнаты.

Не менее интересна акустика и разнообразием вариантов подключения источников звука. Конечно же, есть аналоговые входы RCA — без них никак. Для подключения к мобильным гаджетам логично будет использовать Bluetooth, такая возможность тоже есть. Но самая интересная особенность Sven MС-5 в данном случае — это наличие оптического цифрового входа, позволяющего получать сигнал с минимальными потерями качества.

Акустическая система Sven MС-5 — максимум компактности и универсальности

При этом внешний источник использовать не обязательно — можно сохранить любимые треки на USB-накопителе, подключить его к разъему на задней стенке активной колонки и воспользоваться встроенным плеером. Управление воспроизведением, громкостью и другими параметрами работы акустики осуществляется с помощью сенсорной панели на верхней части корпуса, либо идущего в комплекте пульта дистанционного управления, что позволяет рассматривать Sven MС-5 не только как настольную акустику, но и как способ улучшить звучание телевизора.

Дизайн акустики сочетает плавность линий корпуса с интересно выглядящими открытыми динамиками. Sven MС-5 выпускается в двух классических цветах — черном и белом, что позволяет максимально органично вписать ее в интерьер. Разместить колонки можно на любой горизонтальной поверхности — встроенные ножки обеспечат ее устойчивое положение. Но и тут есть нехарактерный для компактной акустики вариант — предусмотрено винтовое крепление ¼″ для установки на кронштейн или штатив — при желании колонки можно повесить на стену, дополнительно сэкономив пространство.

Особенности устройства: общая выходная мощность — 50 (2×25) Вт; цифровой оптический и аналоговый входы; беспроводная передача сигнала по Bluetooth; воспроизведение с USB-накопителей; два динамика — низкочастотный Ø70 мм и высокочастотный Ø24 мм; сенсорная панель управления на корпусе; пульт дистанционного управления; корпус с винтовым креплением ¼″ для установки на кронштейн или штатив.