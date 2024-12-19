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АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft

АКБ «ЦентроКредит» завершил переход на российскую low-code-платформу BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект был реализован при участии специалистов системного интегратора «60 имен».

Миграция стала одной из первых в российской банковской сфере замен иностранных клиентских платформ на отечественные решения. Основной задачей проекта было обеспечение соответствия ИТ-системы современным требованиям безопасности и отказоустойчивости. После детального анализа рыночных предложений выбор был сделан в пользу BPMSoft.

Сложность проекта заключалась в большой функциональности, реализованной в предыдущей системе. Она объединяла ключевые операционные процессы, включая работу с юридическими лицами, KYC (процедуру анализа клиентов), мониторинг, а также обработку запросов.

Миграция проводилась с использованием утилит, предоставленных BPMSoft. Процесс включал конвертацию пакетов, разработку скриптов для переноса данных, настройку интерфейсов и проведение многоэтапного тестирования. Особое внимание эксперты «60 имен» уделили сохранению функциональности, единообразию интерфейса и корректной миграции данных.

Антон Кучерявый, начальник отдела информационного обеспечения и внутренней статистики АКБ «ЦентроКредит», сказал: «Проект стал важным шагом на пути к созданию современной и безопасной ИТ-архитектуры банка. Платформа BPMSoft позволила нам обеспечить высокий уровень отказоустойчивости и оперативно адаптировать бизнес-процессы под текущие задачи. Мы также ценим возможность долгосрочного сотрудничества с отечественным вендором, который предоставляет качественную техническую поддержку и регулярно обновляет продукт».

Егор Хмелёв, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «60 Имен», отметил: «Переход на BPMSoft занял два месяца с учетом тестирования ранее настроенного функционала, после чего результаты были переданы на тестирование в банк. Итогом перехода является стабильная система с понятным вектором развития продуктов отечественной разработки для финансовой отрасли, что дает несомненный плюс к дальнейшей автоматизации и упрощению работы процессов банка».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «Проект с АКБ «ЦентроКредит» подтверждает высокую надежность и адаптивность нашей платформы для решения комплексных задач банковской отрасли. Реализация миграции в столь сжатые сроки стала возможной благодаря тесному взаимодействию всех участников процесса, а также технологическим возможностям BPMSoft, которые позволяют быстро и эффективно модернизировать ИТ-инфраструктуру».

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