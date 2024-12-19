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«1С-Рарус:Управление аптекой» успешно прошло тестирование на совместимость с «1С:Предприятие»

«1С-Рарус:Управление аптекой редакции 3.0» успешно прошло тестирование фирмы «1С» и получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Сертификация подтвердила эффективность взаимодействия решения для автоматизации аптек с другими продуктами системы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Решение «1С-Рарус:Управление аптекой» разработано компанией «-Рарус» для автоматизации торговли фармацевтическими препаратами и товарами медицинского назначения.

«1С-Рарус:Управление аптекой» подходит для бэк- и фронт-офисов. Одна программа справляется с целым комплексом задач аптек, аптечных сетей и оптовых фармацевтических предприятий: централизованные заказы и закупки, управление ценообразованием, групповые загрузка и выгрузка документов, контроль денежных средств и бюджета, консолидация и многомерный анализ данных и создание гибкой отчетности в один клик.

Решение интегрируется с кассовой программой «1С-Рарус:Кассир» , что позволяет оформлять розничные продажи товаров с использованием торгового оборудования. Поддерживается работа онлайн-касс, 2D-сканера, принтера этикеток и ценников.

Возможен обмен данными с «1С:Розница 8. Аптека», «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Реализовано взаимодействие с сервисом «1С:Номенклатура», который содержит в своем составе «Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов» и служит для поиска товаров, а также для поддержания классификатора номенклатуры в актуальном состоянии. Программа помогает вести учет подлежащей маркировке продукции и обмениваться данными с системой «Честный знак».

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