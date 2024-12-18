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В 2024 году в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать и анализировать работу предприятий региона. В 2024 г. липецкие компании стали в два раза чаще использовать IoT-решения по сравнению с показателями 2023 г. В 1,5 раза увеличился спрос на IoT-устройства с SIM-чипами, подключенные к интернету и позволяющие получать данные в режиме реального времени. Инвестиции липецких компаний в данные цифровые сервисы выросли в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Липецком регионе на первом месте по популярности среди IoT-решений платформы для точного учета ресурсов, работающие на базе датчиков с SIM-чипами. Их используют поставщики коммунальных услуг, сетевые организации. В 2024 г. наиболее активно IoT-сервисы внедряли компании сферы ЖКХ для цифровизации управления и контроля объектами. Решение позволяет им удаленно контролировать состояние оборудования на сетях, а также получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков.

На втором месте — IoT-системы, позволяющие оперативно реагировать и быстро передавать информацию об инцидентах. Умные датчики каждый час собирают данные об изменении температуры или влажности в производственном помещении, передают информацию на пульт. В случае неисправности система автоматически отправляет сигнал оператору на смартфон, а также может вызвать ответственный персонал или охрану.

На третьем месте по популярности — геосервисы для мониторинга автопарка и разъездного персонала. С помощью технологий ИИ и компьютерного зрения бизнес удаленно оптимизирует маршруты, контролирует время доставки продукции и выявляет неаккуратных водителей. Чаще всего эту услугу подключают производственные предприятия, чтобы отслеживать перевозки, состояние водителей, предотвращать аварии и снижать расходы на топливо.

«Липецкий бизнес активно использует возможности интернета вещей, который помогает поддерживать качество и надежность услуг в регионе. Наибольший рост зафиксирован в сфере ЖКХ, в малом и среднем бизнесе, а также в продуктовом ритейле. Уверена, что в нашем регионе спрос на цифровые решения, которые помогают компаниям сохранять рентабельность, снижать издержки и повышать качество сервиса, будет только расти», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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