«T1 Иннотех» представляет «Мапиус», платформу для управления API

«Т1 Иннотех», поставщик инновационных ИТ-продуктов для корпоративного сегмента, анонсировал запуск платформы «Мапиус». Наибольшую востребованность нового решения разработчики прогнозируют в финансовой и телекоммуникационной сферах, а также в ритейле. «Мапиус» интегрирован в Омниканальную платформу «Т1 Иннотеха». Об этом CNews сообщили представители «Т1 Иннотех».

С ростом числа бизнес-приложений управление их интеграцией становится все более сложным, ведет к увеличению расходов на эксплуатацию и рисков в области информационной безопасности. Мапиус обеспечивает полный контроль на каждом этапе работы с API — от проектирования до мониторинга использования, а также позволяет организовать все API компании в единый каталог с централизованным доступом и упростить интеграцию с внешними партнерами.

Встроенные инструменты дают возможность отслеживать использование API, анализировать производительность и своевременно выявлять узкие места. Архитектура «Мапиус» позволяет обрабатывать большое количество запросов без потери скорости и стабильности. Поскольку при использовании платформы все вызовы API аутентифицируются и происходит автоматическое шифрование данных, гарантируется защита и конфиденциальность информации.

Результаты пилотирования «Мапиуса» показывают, что его внедрение снижает затраты на разработку API в три раза и на эксплуатацию — в восемь раз. Это возможно благодаря стандартизации процессов и автоматизации управления сервисами. Платформа соответствует требованиям регуляторов, включая ЦБ и ФСТЭК, и зарегистрирована в Едином реестре российских программ (ЕРРП), что подтверждает ее надежность и соответствие высоким стандартам рынка.

«Экосистема интерфейсов современных банков стремительно растет: многие разработчики действуют в парадигме API-first. Мы уверены, что наша платформа поможет бизнесу не только оптимизировать процессы работы с этими сервисами, но и открывать новые возможности для масштабирования и партнерства», — сказал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Т1 Иннотех».