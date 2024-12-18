SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ

Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения финансовых показателей в компаниях различного уровня бизнеса, от среднего и малого сегментов до крупных многопрофильных холдинговых структур – лидеров рынка. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Главные функциональные задачи платформы – обеспечить процесс связного кросс-функционального планирования посредством предоставления функциональности ввода, корректировки и расчета данных, согласования и консолидации показателей, устранить сложности, связанные с хранением и загрузкой разрозненных данных, предоставить пользователям возможность извлекать, трансформировать и обогащать информацию.

В релизе Polymatica EPM обновлен in-memory OLAP-сервер, что кратно повысило ее производительность. Он называется Data3 — это собственная разработка команды SL Soft на мультипарадигменном языке программирования Rust. Кроме того, был серьезно доработан семантический слой. Эта технология позволяет в понятном для бизнес-пользователей виде представлять сложные структуры данных, описывающие финансово-экономическую модель деятельности организации.

Кардинальные изменения коснулись и интерфейса Polymatica EPM: модернизированы его функциональная и визуальная составляющие. В частности, интуитивно понятный и логичный UX, возможность добавления новых модулей с соблюдением консистентности системы, расширение уже существующей функциональности, современный UI. В его основе лежит концепция связанного планирования – комментирование, обмен информацией в чате, также сформированы продвинутые инструменты персонализации. Платформа предоставляет пользователями возможность работать в двух основных режимах: «задачи» для бизнес-пользователей и «конструктор» — для аналитиков с возможностью выполнения настроек и редактирования расчетных моделей и логики процессов согласования.

В новую версию Polymatica EPM нативно встроена IDE (Integrated Development Environment) — интегрированная среда, которая используется для объединения инструментов конструирования приложений и их тестирования в едином интерфейсе. В Polymatica EPM среда IDE предназначена для создания расчетных правил и моделей любого уровня сложности. В качестве внутреннего языка платформы выбран популярный язык Python.

«Новая функциональность бизнес-платформы Polymatica EPM – это важнейший шаг в развитии продукта. Мы проделали большую работу: проанализировали отечественный и международный рынки систем класса ЕРМ, провели большое количество НИОКРов, и все полученные знания вложили в платформу. Уверен, что ее новая версия упростит клиентам переход с иностранного ПО, так как функциональность продукта максимально приближена к решениям крупных западных вендоров», — сказал Владимир Севрюков, управляющий партнер Polymatica EPM компании SL Soft.