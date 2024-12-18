CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ

Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения финансовых показателей в компаниях различного уровня бизнеса, от среднего и малого сегментов до крупных многопрофильных холдинговых структур – лидеров рынка. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Главные функциональные задачи платформы – обеспечить процесс связного кросс-функционального планирования посредством предоставления функциональности ввода, корректировки и расчета данных, согласования и консолидации показателей, устранить сложности, связанные с хранением и загрузкой разрозненных данных, предоставить пользователям возможность извлекать, трансформировать и обогащать информацию.

В релизе Polymatica EPM обновлен in-memory OLAP-сервер, что кратно повысило ее производительность. Он называется Data3 — это собственная разработка команды SL Soft на мультипарадигменном языке программирования Rust. Кроме того, был серьезно доработан семантический слой. Эта технология позволяет в понятном для бизнес-пользователей виде представлять сложные структуры данных, описывающие финансово-экономическую модель деятельности организации.

Кардинальные изменения коснулись и интерфейса Polymatica EPM: модернизированы его функциональная и визуальная составляющие. В частности, интуитивно понятный и логичный UX, возможность добавления новых модулей с соблюдением консистентности системы, расширение уже существующей функциональности, современный UI. В его основе лежит концепция связанного планирования – комментирование, обмен информацией в чате, также сформированы продвинутые инструменты персонализации. Платформа предоставляет пользователями возможность работать в двух основных режимах: «задачи» для бизнес-пользователей и «конструктор» — для аналитиков с возможностью выполнения настроек и редактирования расчетных моделей и логики процессов согласования.

В новую версию Polymatica EPM нативно встроена IDE (Integrated Development Environment) — интегрированная среда, которая используется для объединения инструментов конструирования приложений и их тестирования в едином интерфейсе. В Polymatica EPM среда IDE предназначена для создания расчетных правил и моделей любого уровня сложности. В качестве внутреннего языка платформы выбран популярный язык Python.

«Новая функциональность бизнес-платформы Polymatica EPM – это важнейший шаг в развитии продукта. Мы проделали большую работу: проанализировали отечественный и международный рынки систем класса ЕРМ, провели большое количество НИОКРов, и все полученные знания вложили в платформу. Уверен, что ее новая версия упростит клиентам переход с иностранного ПО, так как функциональность продукта максимально приближена к решениям крупных западных вендоров», — сказал Владимир Севрюков, управляющий партнер Polymatica EPM компании SL Soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах

За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль

Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще