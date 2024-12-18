CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Серверная ОС и система управления контейнерами «СберТеха» сертификацированы по 4 уровню доверия ФСТЭК

Операционная система (ОС) Platform V SberLinux OS Server сертифицирована по 4 уровню доверия и соответствует требованиям по безопасности информации ФСТЭК России к операционным системам, средствам виртуализации и средствам контейнеризации 4 класса защиты. Система управления контейнерами Platform V DropApp с широким перечнем входящих в нее операторов также сертифицирована по 4 уровню доверия и соответствует требованиям по безопасности информации ФСТЭК России к средствам контейнеризации.

Решения «СберТеха» являются важными компонентами для построения современной корпоративной инфраструктуры и закрывают все требования, предъявляемые к современным серверным операционным системам, системам контейнеризации и оркестрации, а также средствам виртуализации. Сертификаты соответствия подтверждают, что решения могут применяться для защиты информации ограниченного доступа в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, критической информационной инфраструктуре и автоматизированных системах управления технологическим процессом до 1 класса защиты.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Высокие стандарты безопасности являются важным приоритетом для наших заказчиков. Современные процессы производства ПО и безопасной разработки позволили нам успешно пройти сертификационные испытания и получить сертификаты соответствия в максимально сжатые сроки. И теперь мы рады предоставить нашим заказчикам решения для построения инфраструктуры корпоративного уровня, соответствующие требованиям регулятора. Продукты успешно зарекомендовали себя в масштабах крупнейших корпораций и обеспечивают опыт эксплуатации и сопровождения в соответствии с мировыми стандартам отрасли».

Platform V SberLinux OS Server — это серверная ОС, которая обеспечивает высокую производительность различных приложений. Решение зарегистрировано в реестре российского ПО и соответствует высоким корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности, что подтверждено успешной промышленной эксплуатацией на более чем 200 тыс. серверов клиентов компании «СберТех».

Platform V DropApp — решение для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнерными приложениями. Platform V DropApp включает в себя более 50 операторов, которые позволяют создавать безопасные и масштабируемые контейнеризированные среды.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах

За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль

Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще