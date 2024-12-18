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«Самолет» автоматизировал процесс приемки готовых квартир в новостройках перед сдачей покупателям

«Самолет» расширил функциональность своего ИТ-решения «Контроль качества» и автоматизировал внутренний процесс приемки готовых квартир в новостройках перед передачей покупателям. Новые возможности платформы 10D девелопер протестировал на строительных площадках в Москве, Московской области и других регионах России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

В результате внедрения модуля время фиксации одного замечания на этапе приемки сократилась с 4-5 минут до 30 секунд, что позволило уменьшить нагрузку на сотрудников технического надзора и повысить их производительность на 15%. В целом применение решения «Контроль качества» на всех этапах строительства помогает экономить до 5% стоимости проекта и увеличивает точность прогнозирования старта заселения на 20%.

Приемка квартир в новостройках происходит при финальной проверке готового жилья и включает контроль качества отделки и придомовой территории. Также отслеживается общая подготовка помещения к заселению: правильность установки кухонного гарнитура, наличие оплаченной покупателем мебели и аксессуаров и соответствие их расстановки изначальному проекту. Этот процесс подразумевает обходы помещений сотрудниками отдела качества и большой объем бумажной работы, что занимает значительное время в графике проекта. Модуль платформы 10D решает эту задачу.

«Контроль качества» представляет собой мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом. Фиксация замечания с фотографией, описанием и точными координатами местоположения занимает не более трех минут, а на регистрацию типовых недостатков благодаря наличию шаблонов уходит менее одной минуты. Подрядчик сразу видит появление нового замечания в системе, и может приступить к его исправлению. Такие инструменты, как интерактивная карта и внутренняя система аналитики наглядно показывают наличие замечаний в квартире и ее фактическую готовность к сдаче.

«Модуль «Контроль качества» позволяет до 20% сократить сроки строительства за счет увеличения скорости фиксации и устранения замечаний и кратно повысить качество проекта. Его внедрение занимает не более двух недель. Решение предназначено не только для сотрудников технадзора, но и для руководителей проекта, которым оно даст возможность в режиме реального времени отслеживать общую ситуацию с замечаниями на объекте, а также моментально получать всю необходимую аналитику. Это одно из самых востребованных решений платформы 10D. Мы постоянно его совершенствуем: наши специалисты добавляют новые функции, расширяют пул используемых технологий, оптимизируют техническую часть. Мы видим серьезный интерес к нему на рынке, ведь для покупателя качество квартиры имеет первостепенное значение, а контроль, сопровождающий каждый этап строительства, гарантирует итоговое высокое качество всего проекта», ─ отметил Дмитрий Самоходкин, управляющий партнер «Самолет Технологий».

Платформа 10D предназначена для автоматизации всего девелоперского цикла и включает в себя несколько комплексных решений, закрывающих любые потребности в строительстве. Платформа доступна и как комплексная экосистема, и как ряд самостоятельных модулей для автоматизации отдельных процессов.

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