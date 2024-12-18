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«Рег.ру» вошел в рейтинг ключевых провайдеров Kubernetes по версии CNews

В отраслевом исследовании аналитики Market.CNews провели сравнение версий, платформ виртуализации, функциональности и цен на кластеры провайдеров, представленных на российском рынке. Облачная платформа «Рег.ру» построена на технологии OpenStack на базе AMD и содержит услугу Kubernetes as a Service (KaaS), позволяющую автоматически развертывать, масштабировать и обслуживать контейнерную инфраструктуру.

«В этом году «Рег.ру» расширил ряд собственных IaaS-, PaaS- и SaaS‑решений новым сервисом Kubernetes as a Service. Выпуск KaaS — закономерный этап в развитии продуктового портфеля. Решения нашего публичного контура предварительно проходят этапы апробации и тестирования в приватном облаке компании. Сервис уже давно используется нашими разработчиками для решения корпоративных задач и показывает хорошую результативность», — сказала Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» применяется для разработки, тестирования и других задач ИТ-компаний, а также высоко востребована в сфере e-commerce, стартапов и среди компаний производственного и промышленного сектора. Общая клиентская база облачных услуг «Рег.ру» составляет 20 тыс. пользователей.

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