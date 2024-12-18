Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech

Pridex, технологическая и строительная компания в сфере недвижимости, реализовала единое цифровое пространство для эффективного управления кадровыми документами с помощью VK HR Tech.

В настоящее время эксперты VK Tech адаптируют продукт к требованиям Pridex для обеспечения максимального соответствия технологическим стандартам компании. Переход на новую систему позволит Pridex значительно повысить эффективность управления кадровыми процессами.

Pridex объединяет весь комплекс решений по созданию передовых рабочих пространств — от разработки концепции и проектирования до строительства, технологического оснащения и управления готовым объектом. В штате работают около 5000 человек, сотрудники на текущий момент располагаются в четырех регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Красноярском крае.

«Мы осознаем важность гибкости и ориентации на потребности клиентов, особенно в сфере цифрового управления персоналом. Наши кастомизированные доработки под задачи заказчиков усиливают направление VK HR Tek в целом. Благодаря качественному запросу мы создаем для рынка более продвинутые и функциональные решения», — сказала директор по продукту HR Tech в VK Tech Анастасия Прощаева.

«Качественный офис сегодня немыслим без современных технологий и цифровых сервисов, поэтому технологичность буквально лежит в основе всего, что делает Pridex. Для нас крайне важно, чтобы этот принцип находил отражение и во внутренних процессах компании, в том числе в HR. Команда VK Tech предложила нам действительно прогрессивное и удобное решение, которое благодаря высокой степени кастомизации можно легко адаптировать под задачи компании», — отметила руководитель службы кадрового администрирования и сопровождения проектов Pridex Екатерина Зуева.