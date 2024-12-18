Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц

Новый игровой монитор Nitro XV272UW2 подходит для геймеров, разработчиков, дизайнеров, стримеров, блогеров и других творческих профессий. Новинка может похвастаться высоким разрешением, максимально плавной картинкой с частотой обновления 240 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium и цветопередачей с высоким показателем контрастности. Особого внимания заслуживает минималистичный дизайн с уникальной эргономичной подставкой, которая позволяет использовать монитор в альбомной и портретной ориентации, а также наклонять экран под нужным углом и регулировать высоту его расположения для комфортного использования. Монитор предлагает порты HDMI 2.1, что позволяет полностью раскрыть потенциал современных игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Вдобавок в нем реализованы все современные технологии бренда для защиты глаз от переутомления и вредного синего свечения. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Технические характеристики Nitro XV272UW2: диагональ 27 дюймов; разрешение 2560x1440 пикселей; тип матрицы IPS; максимальная частота обновления: 240 Гц; время отклика 0,5 мс (GTG); яркость 400 нит; порты 2xHDMI 2.1, 1xDisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиоразъем; динамики 2 х 2 Вт.

Особенности: поддержка AMD FreeSync, технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare, возможность поворота в портретную ориентацию, крепление к стене VESA 100x100

Футуристичный дизайн и максимально сочная картинка

Новый монитор Nitro XV272UW2 получил 27-дюймовую LCD-панель с практически незаметными рамками и эргономичной компактной подставкой, которая не занимает много места на столе. Кнопки управления и включения расположены справа на тыльной стороне девайса.

Новый Nitro XV272UW2

Ключевая особенность монитора Nitro XV272UW2 — идеальная комбинация максимального разрешения, развертки и технологий цветопередачи, которая перекроет любые потребности профессиональных геймеров, стримеров или обычных любителей видеоигр.

Девайс предлагает разрешение WQHD 2560x1440 пикселей при высокой частоте обновления в 240 Гц при подключении по DisplayPort или 144 Гц через HDMI. Матрица IPS предлагает солидный запас яркости в 400 нит благодаря сертификации HDR400 и показатель контрастности 100 М:1. Кроме того, экран охватывает 99% цветовой гаммы sRGB, поэтому цвета передаются достаточно точно, чтобы работать с графикой.

Панель также обеспечивает широкие углы обзора до 178 градусов по вертикали и горизонтали без искажения цвета. Такой набор характеристик отлично подходит для консолей и ПК. Сферы его использования ограничиваются только фантазией пользователя. На нем вполне комфортно играть, писать код или монтировать видео.

Игровые возможности

Nitro XV272UW2 станет идеальным дополнением для любого геймерского сетапа. При этом к нему можно подключить сразу три устройства, например, компьютер и две игровые консоли. Главное, что эта модель предлагает порты HDMI 2.1, которые позволяют выводить изображение в разрешении 2K при частоте обновления 144 Гц. На сегодня это оптимальный показатель для большинства ААА-игр. Также поддержка технологии AMD FreeSync Premium улучшает плавность изображения, синхронизируя частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты, что помогает устранить разрывы, лаги и уменьшить задержку, обеспечивая более комфортный игровой процесс. В таких сценариях скорость отклика достигает 0,5 мс (GTG).

Фирменное экранное меню для точной калибровки

Управлять настройками и подбирать наиболее оптимальные параметры цветопередачи, яркости и развертки можно в фирменной утилите Acer Display Widget. В приложении также предусмотрена возможность использования стандартных пресетов и создания специальных режимов, которые можно подстроить под определенные игры или задачи.

Множество регулировок, включая поворот

Комплектная подставка Nitro XV272UW2 позволяет опустить монитор до уровня основания, либо выставить нужную высоту до 12 см. Также пользователи могут с легкостью отрегулировать угол наклона в пределах от -5° до +25° по вертикали или от -180° до 180° по горизонтали. Но самая интересная особенность эргономичной ножки — поворот монитора на 90°. Это позволяет легко переводить монитор в альбомную ориентацию. С такой подставкой вам не придется докупать дополнительные крепления. Однако производитель также предусмотрел возможность крепления на кронштейн или настенный держатель стандарта VESA 100x100.

Звук и защита зрения

В Nitro XV272UW2 есть две встроенные колонки по 2 Вт, при желании можно подключить собственную акустику или геймерские наушники через 3,5-мм аудиоразъём.

Также в Nitro XV272UW2 реализованы передовые технологии бренда для защиты зрения Acer VisionCare. Есть фильтр от вредного синего излучения BlueLight Shield, а также технология Flicker-Less, уменьшающую мерцание подсветки. Именно мерцание экрана на низкой яркости зачастую приводит к усталости глаз и появлению головной боли.

Монитор Nitro XV272UW2 уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене от 37 тыс. руб.