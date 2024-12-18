NGFW «Континент 4» защитил ИТ-инфраструктуру регионального банка

Специалисты ИБ-вендора «Код Безопасности» и системного интегратора «ICL Системные технологии» провели модернизацию сети регионального банка в Приволжском федеральном округе, защитив ИТ-периметр финансовой организации с помощью кластера из NGFW «Континент 4». Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Ранее защиту сетей регионального банка обеспечивал продукт финской компании, однако решение перестало отвечать требованиям безопасности, поэтому руководство организации стало рассматривать варианты перехода на межсетевые экраны российских ИБ-вендоров. По итогам анализа рынка, выбор падает на «Код Безопасности», поскольку NGFW «Континент 4» удовлетворяет задаче заказчика по защите периметра на границе Интернета и внутренней инфраструктуры, имеет возможности сегментации внутренней сети для обеспечения безопасности критических данных, а также отличается стабильной работой программного обеспечения.

«Как показывает практика, наш NGFW «Континент 4» применяется для комплексной защиты: периметра сети, внутренней сети, организации безопасного удаленного доступа и других важных задач. В 2024 году мы видим активный спрос на «Континент 4» в финансовых организациях, поскольку та архитектура, которую мы реализуем в продукте, показывает свою эффективность в отрасли», – сказал ведущий эксперт отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Дмитрий Лебедев.

«Мы рады сотрудничеству с таким надёжным российским вендором, как «Код Безопасности». Кейс получился действительно успешным из-за синергии нескольких составляющих: качественного и функционального оборудования вендора, работ по внедрению высококвалифицированных технических специалистов интегратора и ответственности, вовлечённости заказчика», — сказала менеджер по работе с корпоративными заказчиками «ICL Системные технологии» Иванова Юлия.

Проект был выполнен в поставленные сроки, несмотря на возникшие сложности, поскольку правила фильтрации трафика специалистам ICL пришлось переносить вручную: в используемом зарубежном решении не предусмотрены инструменты автоматической миграции. Напомним, что для «Континент 4» имеются инструменты автоматизированной миграции с ряда иностранных вендоров МСЭ: Check Point, FortiGate, Cisco, Palo Alto.

Технологическая инсталляция модернизированных сетей состоит из двух NGFW «Континент 4». «Континент 4» на платформе IPC-R1000 обеспечивает защиту периметра, разграничивая Интернет и внутреннюю ИТ-инфраструктуру с помощью межсетевого экрана и системы обнаружения и предотвращения вторжений. Платформа IPC-R550 позволяет сегментировать критичные области сети от основной внутренней сети организации.