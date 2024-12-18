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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии

Цифровая трансформация сферы здравоохранения успешно реализуется не только в России. В 2024 г. к созданию единого цифрового контура системы здравоохранения приступили специалисты Белоруссии. В реализации проекта принимает участие компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Одним из первых этапов в решении глобальной задачи стало создание подсистемы нормативно-справочной информации будущей платформы. На данном этапе необходимо обеспечить единое информационное пространство для хранения и управления эталонными медицинскими справочниками единого цифрового контура республики.

В рамках контрактных обязательств специалисты «Нетрики Медицины» адаптировали систему управления нормативно-справочной информацией, которая является частью интеграционной платформы «N3.Здравоохранение», для работы в Централизованной информационной системе здравоохранения (ЦИСЗ) Белоруссии.

Применить и быстро локализовать решения компании «Нетрика Медицина» позволил открытый международный стандарт HL7 FHIR, который компания использует с 2014 г. HL7 FHIR принят в большинстве стран мира, в том числе в Белоруссии, как стандарт информационного взаимодействия информационных систем в сфере здравоохранения.

«В соответствии с утвержденной государственной программой, в течение ближайших двух лет будет создана единая платформа, к которой будут подключены 475 государственных организаций здравоохранения, что составляет порядка 3900 структурных подразделений. В 2026 г. начнется подключение частных медицинских клиник и центров. До 2030 г. в Беларуси планируется создать целостную экосистему цифрового здравоохранения», – сказал Сергей Руднев, первый заместитель генерального директора Агентства сервисизации и реинжиниринга Белоруссии.

«Наше государство много лет вкладывает ресурсы в цифровую трансформацию здравоохранения. Наш российский опыт ценен для многих стран мира, ведь пройти успешно путь и достичь поставленных целей в сложных ИТ-проектах крайне важно, особенно когда речь идет о медицине. Обмен опытом важен и для наших информационных систем, так как способствует их функциональному обогащению на благо российских врачей и пациентов», – сказал Андрей Дюков, руководитель отдела развития и продаж компании «Нетрика Медицина».

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