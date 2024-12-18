МТС запустила 4G на курорте «Сюгеш» в Хакасии

МТС построила базовую станцию 4G на территории курорта «Сюгеш» — популярном для туристов месте для отдыха в Таштыпском районе республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стабильная связь и интернет на скоростях до 100 Мбит/с от МТС доступен на всей территории горнолыжного комплекса «Сюгеш»: горной трассе и трассе для сноутюбинга, зонах переодевания и проката оборудования, домиках для проживания, спа-центре и кафе, в зонах отдыха и парковке.

Зимой любители экстрима смогут делиться снимками на фоне заснеженного склона в социальных сетях, вести прямые трансляции, делиться видео с трюками в мессенджерах даже находясь на самой вершине трассы. Летом гости комплекса смогут слушать аудиокниги и смотреть фильмы онлайн, отдыхая у открытого бассейна или прогуливаясь в лесу.

«Хакасия — уникальный регион с неповторимой природой, историей и атмосферой. Здесь гости республики абсолютно точно найдут, чем заняться и летом, и зимой — будь то поход в горы, пляжный отдых или поиск древнейших петроглифов. А мы со своей стороны всегда работаем над тем, чтобы обеспечить наших абонентов цифровым комфортом, где бы они ни находились. Так, летом к наплыву туристов со всех уголков Сибири МТС усилила сеть в окрестностях курортных хакасских озер — Беле и Шира», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Горнолыжная база «Сюгеш», открытая в 2012 г., расположена в южной части Хакасии, в притаежной зоне предгорья Саян. Ближайший населенный пункт — село Таштып — находится в 12 км от курорта, а город Абаза — в 25 км. На территории комплекса расположены 13 благоустроенных домов, несколько трасс для катания, в том числе и на сноутюбинге, бугельный подъемник, крытый СПА-комплекс и баня, а также здания администрации и проката.