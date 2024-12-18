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МТС подключила к сети LTE еще три села в Алтайском крае

МТС сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в трех населенных пунктах Алтайского края, в каждом из которых проживает от 500 до 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет впервые стали доступны для жителей сел Ситниково Баевского района, Никольское Советского района и села Мичуринское Хабарского района. Теперь около 2000 селян могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет.

«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенные пункты Алтайского края. Как правило, такие села находятся вдали от райцентров и крупных федеральных трасс, не имеют доступа к сети, а потому появление мобильного интернета для их жителей является очень важным и долгожданным событием. Теперь еще почти 2000 селян наравне с горожанами могут пользоваться государственными, образовательными и развлекательными платформами, мобильными приложениями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами», ­­— отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС запустила сеть LTE в 30 населенных пунктах Алтайского края, расположенных преимущественно в Солонешенском, Усть-Калманском, Тальменском, Косихинском и Топчихинском районах.

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