МТС накрыла сетью LTE кузбасский автобан

МТС обеспечила покрытием LTE более 90% трассы Кемерово-Новокузнецк, а также находящиеся рядом с ней населенные пункты. Водители и пассажиры могут оставаться на связи и пользоваться быстрым мобильным интернетом на протяжении практически всего пути между крупнейшими городами области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое и модернизировали действующее телеком-оборудование на участках трассы, где раньше сигнал LTE мог быть недостаточно сильным. Теперь скоростной мобильный интернет сопровождает автолюбителей практически на всем пути – это почти 200 км или около 100 минут. Водители могут пользоваться онлайн-навигаторами, загружать карты, путеводители, заправляться через приложение, слушать аудиоподкасты, а пассажиры – скоротать время в пути за просмотром видео и серфингом в сети.

Качество мобильной связи также улучшилось для жителей населенных пунктов, расположенных возле трассы. Это, в частности, село Березово в Кемеровском муниципальном округе, город Полысаево, села Кутоново, Демьяновка, поселок Чусовитино в – Ленинск-Кузнецком, села Лучшево, Карагайла и поселок Калачево – в Прокопьевском.

«Трасса Кемерово-Новокузнецк – главная транспортная артерия области, связывающая юг и север Кузбасса, а также – часть пути в Новосибирскую область и на оба Алтая. Возможность оставаться на связи – важное условие комфортной и безопасной дороги, поэтому для МТС в Кемеровской области проект коврового покрытия сетью LTE кузбасского автобана один из приоритетных. В следующем году мы планируем закрыть немногие оставшиеся «белые пятна» – это менее 10% трассы», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.