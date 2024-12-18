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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в новогодней столице России

«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования в Кирове. Теперь скорость мобильного интернета в новогодней столице России выросла на 20%. Изменения смогут оценить жители и гости города в местах проведения мероприятий, в туристических локациях и жилых кварталах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2024 г. для увеличения скорости мобильного интернета инженеры оператора запустили дополнительный среднечастотный слой LTE более чем на 150 телеком-объектах в региональной столице. Такое решение актуально в условиях плотной городской застройки – вместе с ускорением передачи данных повышается и проходимость сотового сигнала внутри зданий.

Новые скорости мобильного интернета будут доступны в центре города – в районе Театральной площади, Александровского сада, пешеходной зоны на улице Спасская, Музыкального сквера, художественного музея им. братьев Васнецовых. В программу развития инфраструктуры вошли парки им. Гагарина и им. Кирова, а также парк Победы.

Инженеры оператора модернизировали базовые станции в микрорайонах Вересники, Зональный, Лепсе, Лянгасово, Новый, Радужный, Филейка, Чистые пруды. Теперь жители частных и многоквартирных домов смогут быстрее загружать интернет страницы, обмениваться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях, смотреть новогодние фильмы в онлайн-кинотеатрах на более комфортной скорости.

Новое качество связи почувствуют и гости новогодней столицы России – «МегаФон» увеличил скорость передачи данных в районе авто- и железнодорожного вокзалов. Туристы смогут быстро загрузить карту города, заказать такси в онлайн-приложениях, уточнить программу праздничных мероприятий в интернете или отправить видео приветы родным и близким.

«В прошлые новогодние праздники жители и гости Кирова использовали около миллиона гигабайтов трафика – поздравляли родных и друзей, обменивались впечатлениями в видеозвонках, подбирали варианты для активного отдыха и создавали праздничное настроение за просмотром любимых фильмов. Запуск дополнительного слоя LTE на телеком-объектах города сделает серфинг в интернете более быстрым в ключевых туристических местах и спальных районах», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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