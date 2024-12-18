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«МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка

Жители населенного пункта Варваровка Новосибирской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету «МегаФона». Это стало возможным благодаря совместной работе «МегаФона» и регионального министерства цифрового развития и связи по программе «Цифровая трансформация Новосибирской области». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе проживает около 400 человек, однако оно имеет довольно развитую социальную инфраструктуру: на территории села работают несколько учреждений образования и здравоохранения, открыты магазины. Инженеры «МегаФона» первыми из операторов связи установили в населенном пункте телеком-оборудование, работающее в среднечастотных и высокочастотных диапазонах.

«Благодаря взаимодействию с региональным министерством цифрового развития и связи мы смогли предоставить доступ к цифровым услугам жителям 15 малых населенных пунктов региона в этом году. А это значит, что почти 3,5 тыс. сельчан получили возможность комфортно общаться по телефону с родными и близкими, дистанционно в режиме онлайн решать повседневные бытовые задачи и пользоваться современными телеком-сервисами наравне с жителями больших городов. Скорость мобильного интернета в населенных пунктах в среднем составляет 40 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

«Новосибирская область входит в число лидеров в России по доступности скоростного проводного интернета, занимая четвертое место. Крупные населенные пункты, в которых живут более 500 человек, мы на 100% обеспечили интернетом и мобильной связью в предыдущие годы. Сейчас мы строим базовые станции в малых селах, в которых от 100 жителей. По итогу этого года 86% таких сел будут на связи. Необеспеченными пока остаются 75 деревень и поселков. Ставим себе задачу за два года подключить и их», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Ранее «МегаФон» уже ввел в эксплуатацию 14 базовых станций в следующих населенных пунктах: Виноград Черепановского района, Еремино, Камышенка и Чернаковка Кыштовского района, Овчинниково и Майский Коченевского района, Елизаветинка Чистоозерного района, Тычкино и Соловьевка Баганского района, Малый Тебис Чановского района, Рассказово Карасукского района, Ивушка Куйбышевского района, Чернаки Краснозерского района, Алексеевка Чулымского района.

В 2025 г. работа по обеспечению малых населенных пунктов связью в регионе продолжится.

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