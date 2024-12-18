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Компания Intelvision представила два новых продукта для цифровизации зданий

Группа компаний Intelvision анонсировала выход на рынок двух новых платформ: DigiBMS и DigiTwin. Оба продукта направлены на комплексное решение задач по автоматизации, цифровизации и эксплуатации современных зданий для управляющих компаний и службы главного инженера. Об этом CNews сообщили представители Intelvision.

«Сегодня подавляющее большинство российских компаний рассматривают цифровизацию как приоритетную стратегию, и строительная отрасль здесь идет одной из первых. Мы работаем на рынке цифровизации и автоматизации зданий уже долгое время, и в этом году выводим на рынок два новых продукта, которые могут решить все задачи управляющих компаний», — сказал генеральный директор Intelvision Виталий Федоров.

DigiTwin представляет собой платформу для мониторинга, управления и эксплуатации инженерной и ИТ инфраструктуры умных зданий, в то время как DigiBMS — это система, которая обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов управляющих компаний и взаимодействие резидентов с интеллектуальным зданием через мобильное приложение, а также внедрение дополнительных цифровых сервисов для удобства и улучшения качества проживания.

Intelvision акцентирует внимание на возможности адаптации и модернизации программного обеспечения под нестандартные требования клиентов. Это позволит не только решать базовые задачи, но и внедрять и адаптировать новые решения быстро и эффективно как для самого заказчика, так и для партнера – системного интегратора.

Оба продукта являются продолжением опыта внедрений, начатых после 2022 г., и полностью работают на Web и Linux-технологиях, что стало ответом на текущие системные вызовы. В продукты также встроены инструменты самодиагностики, мониторинга и резервирования, API для интеграции с внешними системами и модули для аналитики данных на основе ИИ.

Среди новых функций — цифровой домофон и цифровой лифт. Например, появится опция автоматического прибытия лифта на этаж, когда человек прошёл через турникет или другую контрольную зону. Эта возможность будет доступна для резидентов здания любого типа: будь то жилой комплекс, коммерческое здание, умный кампус или промышленное предприятие.

«Мы внимательно следим за изменениями на рынке. В последнее время наблюдаем растущий интерес к решениям в области технического обслуживания и ремонта, что является связующим звеном между нашими продуктами. Поэтому планируем делать шаги в этом направлении. Также в будущем мы разработаем типовые конфигурации решений и переведем часть продуктов на облачную схему, что позволит быстро развертывать решения даже для небольших объектов», — сказал Виталий Федоров.

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