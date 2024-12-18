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К зимним праздникам МТС оцифровала Музей русской сказки в Волгоградской области

МТС расширила сеть LTE в поселке Кировец Волгоградской области. Строительство нового телеком-оборудования позволило увеличить скорость мобильного интернета для жителей и гостей села, где расположена популярная достопримечательность – Этнический парк-музей русской сказки имени А. С. Пушкина. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску телеком-оборудования в поселке Кировец, скорость мобильного интернета выросла на 30% у местных жителей и гостей населенного пункта. В том числе, и в окрестностях Музея русской сказки, который привлекает гостей из разных уголков страны. На территории этнического парка развлечений, созданного в 2008 г. по мотивам народных сказок, располагается несколько тематических локаций с многочисленными арт-объектами: Тридевятое царство, Лукоморье, Царские палаты, Емелина трапезная, пещера Велеса, Сказочная полянка, Глухомань, Музей славянской мифологии «Боголесье» и сувенирная лавка «Супермаркет Бабы Яги». Обновленная сеть 4G обеспечит жителей поселка и гостей Музея скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«Музей русской сказки один из самых посещаемых музеев области и популярное место как среди волгоградцев, так и среди гостей региона. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«Зимой в нашем музее особенно большой наплыв гостей – с приближением новогодних праздников многим хочется окунуться в сказочную атмосферу любимых с детства историй. В среднем, наш этический комплекс принимает около 10 тыс. посетителей в год, это не только гости из Волгоградской области, но и жители других регионов и стран. А с недавних пор Музей русской сказки стал официальной резиденцией прекрасной Царевны-лебедь, и развитие этого туристического бренда будет способствовать усилению туристической привлекательности нашего региона. Хороший сигнал мобильного интернета необходим как для наших гостей, так и для решения важных рабочих вопросов, например, сканирования пушкинских карт, безналичной оплаты», - отметила директор Музея русской сказки Татьяна Павлова.

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