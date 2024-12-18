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«Элар» оснащает нотариальную отрасль России цифровым оборудованием

Специальная модификация планетарного сканера «ЭларСкан» была разработана специалистами компании «Элар» для Федеральной нотариальной палаты и поставлена в 87 региональных отделений. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В процессе развития Единой информационной системы (ЕИС) нотариата, помимо возможности создавать цифровые документы, у нотариусов появилась необходимость перевода бумажных архивов в электронный вид. Система, созданная нотариатом, использует современные стандарты хранения данных, утвержденные ФСТЭК и ФСБ. Документы и файлы размещаются в защищенном контуре ЕИС, где им гарантируются неизменность, сохранность и защита от доступа третьих лиц. ЕИС нотариата призвана хранить текстовые документы различных форматов - рукописи, контракты, договоры, а также доверенности, свидетельства о рождении, дипломы и др.

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Элар
«Элар» оснащает нотариальную отрасль России цифровым оборудованием

Для создания цифровых копий бумажных документов, которые бы отвечали всем требованиям ЕИС, Федеральной нотариальной палатой (ФНП) совместно с корпорацией «Элар» была разработана программа централизованного оснащения отрасли. В рамках приказа Министерства юстиции России от 14 декабря 2022 г. N 397 «Об утверждении Порядка хранения нотариальных документов в электронной форме, электронных образов нотариальных документов, созданных на бумажном носителе, содержащихся в единой информационной системе нотариата, включая технические требования к форматам таких документов, использования усиленной квалифицированной электронной подписи при их хранении и доступа к таким документам» ФНП была выработана методика и сформулировано техническое задание, включая стандарты и требования к записям и графическим образам документов. Принятие отраслевой программы оснащения нотариальных палат позволило в плановом порядке произвести специализированное оборудование. Специалистами «Элар» была разработана специальная модификация планетарного сканера «ЭларСкан», а также зарезервировать производственные мощности и зафиксировать стоимость работ для заказчика. На сегодняшний день уже 87 региональных нотариальных палат ведут оцифровку на типовых планетарных сканерах, получая типовой результат высокого качества.

Также помимо специально разработанной модели «ЭларСкан» в ряд нотариальных палат были поставлены сканеры меньшего формата для оснащения небольших помещений архивов.

Централизованный подход к оснащению отрасли обеспечивает плановое наполнение информационной системы нотариата электронными документами и записями из разных регионов, но соответствующими единым стандартам и требованиям. Это, в свою очередь, позволяет осуществлять нотариусам оперативный доступ к необходимым данным и автоматизировать необходимые направления деятельности.

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