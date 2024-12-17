UserGate NGFW обновлен до версии 7.2

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.2. Главными целями релиза стали: поддержка новой платформы UserGate FG с аппаратным ускорителем на базе FPGA, развитие возможностей UserID, а также оптимизация функций и увеличение стабильности работы. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Главная новинка версии UserGate NGFW 7.2 — поддержка новой платформы UserGate FG с аппаратным ускорителем на базе FPGA (Field-Programmable Gate Array). Он позволил достичь выдающейся производительности межсетевого экрана с контролем состояния сессий (FW L3/L4) — 150 Гбит/с на трафике UDP с пакетами 1518 байт, и 90 Гбит/с на трафике EMIX. При этом устройство способно поддерживать 22 000 000 одновременных TCP-сессий и создавать 80 000 новых сессий в секунду. В рамках версии 7.2 UserGate FG может работать с 10 тыс. правил межсетевого экрана. Платформа выполнена в форм-факторе 1 RU и обладает 16 интерфейсами SFP+ 10 Гбит/с и двумя интерфейсами QSFP28 100 Гбит/с. Коммерческие поставки устройства уже начались.

Другим значимым нововведением в UserGate NGFW 7.2 стало расширение возможностей функции UserID, позволяющей соотносить пользователей и связанный с ними сетевой трафик. Теперь можно получать информацию о пользователе для UserID при помощи Radius accounting — части протокола RADIUS, дающей возможность собирать, обрабатывать и хранить информацию о действиях пользователей из определенных групп LDAP-каталога. Также информацию о пользователе для UserID теперь можно получать из серверов WEC (Windows Event Collector), обычно использующихся крупными организациями. С этой целью для UserID был реализован WEC-агент.

Другие улучшения и исправления, реализованные в UserGate NGFW 7.2

Кластер: исправлена ошибка с возможной рассинхронизацией кластера после обновления; исправлена ошибка при синхронизации большого количества IP-адресов; исправлена ошибка сохранения и синхронизации правил МЭ между узлами кластера при использовании вложенных списков; исправлена ошибка синхронизации между узлами кластера после разрыва связи; исправлено долгое переключение роли «мастер» в кластере в ручном режиме; улучшена синхронизации списков и их контента из UserGate Management Center в управляемые устройства UserGate NGFW в кластере.

VPN: улучшена стабильность работы VPN-соединений; исправлена работа аутентификации VPN (IKEv2) через RADIUS; исправлен импорт туннельных VPN-интерфейсов; исправлена маркировка трафика по пользователям для VPN Site-to-Site;.

Правила: увеличена производительность при работе с большим количеством правил (>10 тыс.); улучшена проверка правил межсетевого экрана в API.

Прокси: исправлена работа реверс-прокси; добавлена возможность использования SNMP Proxy в VRF; исправлена работа явного прокси с обратным трафиком при GET запросе.

Другое: добавлены более детализированные сообщения об ошибках при создании резервной копии; реализована возможность отображения и сброса авторизованных пользователей; реализована возможность запускать UserID на каждом из узлов кластера UserGate NGFW; исправлено прохождение трафика multicast и broadcast через интерфейс типа Мост L3; добавлена регулировка скорости вращения вентилятора у UserGate C150; унифицированы требования к наименованию правил в UserGate Management Сenter и UserGate NGFW; более 70 других улучшений и исправлений.

«Выпуск UserGate NGFW 7.2 — важный шаг для реализации нашей долгосрочной стратегии развития продукта. Во-первых, поддержка новой высокопроизводительной платформы UserGate FG позволит российским заказчикам без потерь заместить зарубежные решения в высоконагруженных сценариях работы. Во-вторых, за счет применения FPGA у заказчиков также появляется возможность обработки Elephant flows — непрерывного и чрезвычайно большого по объему байт трафика, с которым не могут справиться многие NGFW без аппаратного ускорения (трафик видеокамер, репликация баз данных, большие бэкапы). В-третьих, ориентация на стабильность работы отвечает основному запросу наших заказчиков на сегодня, так как с точки зрения возможностей UserGate NGFW — объективно самый функциональный российский NGFW на рынке, — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию UserGate NGFW. — В рамках работы над новым релизом UserGate NGFW около 70% ресурсов департамента разработки компании UserGate было выделено на закрытие технического долга, исправление найденных ошибок и оптимизацию. Для увеличения качества тестирования QA-команда в течение года настроила и запустила более 4 000 новых автоматических тестов».

Дистрибутивы и документация UserGate NGFW 7.2 уже размещены на официальных ресурсах UserGate и доступны для заказчиков и партнеров компании.