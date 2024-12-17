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«Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики

Компании «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы в системах автоматизации объекта энергетики для обеспечения сбора, обработки и передачи данных.

Архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПО «Релематика МД» в сетях передачи данных объекта энергетики предполагает размещение InfoDiode между комплектами программ для ЭВМ «Релематика МД», установленными в закрытом (технологическом) сегменте и менее доверенном (открытом) сегменте сети. Такой сценарий позволяет изолировать доверенный сетевой сегмент, сохранив при этом возможность передачи промышленного трафика в централизованные диспетчерские и ситуационные центры, обеспечив бесперебойное функционирование объектов энергетики, а также других объектов КИИ и АСУ ТП.

«Контроль за стабильностью энергосистем и объектов энергетики, в том числе, зависит от своевременной передачи промышленного трафика, генерируемого системами технологического сегмента в централизованные диспетчерские и ситуационные центры, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. Как правило, центры мониторинга и реагирования расположены за пределами технологического сегмента, в связи с чем возникает необходимость обмена данными между сегментами, имеющими различный уровень доверия. Применение комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode совместно с ПО «Релематика МД» гарантирует изоляцию защищаемого объекта от несанкционированного доступа на физическом уровне с сохранением возможности взаимодействия значимых объектов со смежными информационными системами».

«Сбор, обработка и передача данных технических объектов в центры мониторинга и реагирования, реализуемые ПО «Релематика МД», обеспечат безопасное и непрерывное функционирование объектов энергетики, а также других объектов КИИ и АСУ ТП. Совместное использование решений InfoDiode и «Релематика МД» позволит заказчикам безопасно организовать централизованный сбор и передачу широкого спектра промышленных протоколов из технологических сегментов в менее доверенные корпоративные или сторонние сети», – сказал Илья Воробьев, технический директор компании «Релематика».

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