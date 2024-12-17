CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Экономический факультет МГУ и «Норбит» подвели итоги пилотного учебного проекта

«Норбит» и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова поделились результатами пилотного учебного проекта, который стартовал в вузе в начале 2024 г. Для студентов третьего курса кафедры информатики была открыта специальная программа, обучающая автоматизации бизнес-процессов на базе отечественной no-code платформы NBT. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В первом полугодии специалисты «Норбит» проводили тренинги и семинары по теории: слушатели учились строить модели бизнес-процессов. Затем при поддержке экспертов компании студенты приступили к реализации идей на практике.

В рамках проекта было создано более 80 бизнес-приложений для самых разных отраслей: медицины, логистики, ритейла и энергетики. Самыми яркими из них стали следующие.

Смарт-шоп. Магазин будущего, где покупатель и продавец не взаимодействуют друг с другом. На входе в торговый зал человека идентифицируют по QR-коду, на выходе сканируются покупки в корзине и происходит списание средств со счета. Пополнение запасов и обновление ассортимента торгового зала осуществляются с использованием «умных» устройств – датчиков, сканеров, камер.

Медицинская социальная сеть. Платформа для взаимодействия врача и пациента, здесь происходит обмен данными с носимых медицинских устройств (датчики давления, уровня сахара в крови, насыщения кислородом). Интеллектуальная платформа не просто собирает информацию, но позволяет провести предварительный анализ результатов обследований, скорректировать назначения, выдать рекомендации.

Агрегатор салона красоты. Система агрегирует данные большого количества салонов красоты: список услуг с детализацией по мастерам, графикам работы специалистов, адресам. Пользователи могут выбирать подходящие сервисы, сравнивать их параметры для максимального удобства и экономии времени. Архитектура решения включает модуль клиента и агрегатора. Их синхронизация реализуется в части реестров и расписания с указанием свободных и занятых слотов.

Юрий Липунцов, д.э.н., и.о. заведующего кафедрой экономической информатики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «No-code инструменты для цифровизации сейчас абсолютный тренд. Замечательно, что вместе с «Норбит» мы можем научить студентов ими пользоваться не только в теории, но и на практике. Ведь работа с платформой NBT не требует глубоких знаний в области разработки или языков программирования. Полноценное приложение можно быстро создать и настроить в графическом конструкторе, просто перетаскивая нужные элементы. Уверен, что полученные знания пригодятся выпускникам в будущем, помогут найти интересную работу».

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Наш пилот с МГУ оказался вполне успешным. Результаты мотивируют продолжить программу и в следующем году. Мы сконцентрировали усилия на технологии, которая сейчас очень популярна. Кроме того, у нее есть высокий потенциал оставаться на пике еще очень долго. Поэтому навыки и компетенции, которые третьекурсники получили сейчас, будут востребованы и в будущем».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных?

На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще