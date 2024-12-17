Экономический факультет МГУ и «Норбит» подвели итоги пилотного учебного проекта

«Норбит» и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова поделились результатами пилотного учебного проекта, который стартовал в вузе в начале 2024 г. Для студентов третьего курса кафедры информатики была открыта специальная программа, обучающая автоматизации бизнес-процессов на базе отечественной no-code платформы NBT. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В первом полугодии специалисты «Норбит» проводили тренинги и семинары по теории: слушатели учились строить модели бизнес-процессов. Затем при поддержке экспертов компании студенты приступили к реализации идей на практике.

В рамках проекта было создано более 80 бизнес-приложений для самых разных отраслей: медицины, логистики, ритейла и энергетики. Самыми яркими из них стали следующие.

Смарт-шоп. Магазин будущего, где покупатель и продавец не взаимодействуют друг с другом. На входе в торговый зал человека идентифицируют по QR-коду, на выходе сканируются покупки в корзине и происходит списание средств со счета. Пополнение запасов и обновление ассортимента торгового зала осуществляются с использованием «умных» устройств – датчиков, сканеров, камер.

Медицинская социальная сеть. Платформа для взаимодействия врача и пациента, здесь происходит обмен данными с носимых медицинских устройств (датчики давления, уровня сахара в крови, насыщения кислородом). Интеллектуальная платформа не просто собирает информацию, но позволяет провести предварительный анализ результатов обследований, скорректировать назначения, выдать рекомендации.

Агрегатор салона красоты. Система агрегирует данные большого количества салонов красоты: список услуг с детализацией по мастерам, графикам работы специалистов, адресам. Пользователи могут выбирать подходящие сервисы, сравнивать их параметры для максимального удобства и экономии времени. Архитектура решения включает модуль клиента и агрегатора. Их синхронизация реализуется в части реестров и расписания с указанием свободных и занятых слотов.

Юрий Липунцов, д.э.н., и.о. заведующего кафедрой экономической информатики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «No-code инструменты для цифровизации сейчас абсолютный тренд. Замечательно, что вместе с «Норбит» мы можем научить студентов ими пользоваться не только в теории, но и на практике. Ведь работа с платформой NBT не требует глубоких знаний в области разработки или языков программирования. Полноценное приложение можно быстро создать и настроить в графическом конструкторе, просто перетаскивая нужные элементы. Уверен, что полученные знания пригодятся выпускникам в будущем, помогут найти интересную работу».

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Наш пилот с МГУ оказался вполне успешным. Результаты мотивируют продолжить программу и в следующем году. Мы сконцентрировали усилия на технологии, которая сейчас очень популярна. Кроме того, у нее есть высокий потенциал оставаться на пике еще очень долго. Поэтому навыки и компетенции, которые третьекурсники получили сейчас, будут востребованы и в будущем».