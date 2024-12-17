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BSS создала бота-инспектора, который контролирует работу виртуальных ассистентов

Система контроля, разработанная компанией BSS, представляет собой бота, который имитирует действия реальных пользователей и проверяет работоспособность голосового помощника. Это помогает в режиме реального времени отслеживать возникающие проблемы и оперативно информировать об этом ответственных лиц.

В условиях стремительной цифровизации обслуживания клиентов с помощью роботов, обеспечение их бесперебойной и качественной работы является важным приоритетом. Компания BSS представила решение, позволяющее автоматизировать контроль работы голосового помощника или чат-бота в режиме реального времени. Система уже используется в одном из крупнейших банков РФ для мониторинга виртуального ассистента.

«С увеличением процента автоматизации растет и количество пользователей, обращающихся к виртуальному ассистенту. Соответственно, повышается и критичность недоступности сервиса. Наше решение обеспечивает круглосуточный мониторинг, позволяет оперативно выявлять проблемы и принимать меры для их устранения», – сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

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