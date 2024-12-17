«Базальт СПО» обновила ОС «Альт Рабочая станция»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция» 10.4. В ОС добавили программы для записи CD/DVD-дисков и ограничения доступа к USB-устройствам. Также усовершенствованы инструменты для работы в домене, появились новые часовые пояса и многое другое.

Появились новые функции, позволяющие управлять доступом к USB-устройствам: отслеживать действия с внешними носителями, запрещать копирование информации и подключение тех или иных типов устройств. Например, можно разрешить подключение только доверенных накопителей и блокировать телефоны. Это позволяет компаниям и государственным организациям надежно защититься от утечки данных через внешние носители. Функции доступны через веб-версию «Центра управления системой».

По пожеланиям крупных заказчиков из медицинской отрасли в систему вернули программу Brasero для записи CD/DVD-дисков. Она используется для передачи пациентам результатов рентгеновских исследований, МРТ, КТ.

Теперь при включении после некорректного завершения работы компьютера будет запускаться проверка файловой системы. Своевременное обнаружение и исправление ошибок повышает надежность ОС и позволяет избежать серьезных сбоев, требующих вмешательства технических служб.

Несколько важных обновлений затронут работу системных администраторов: расширен перечень шаблонов групповых политик, появилась утилита для диагностики клиента домена, доработаны инструменты администрирования «Альт Домен».

Поддержка «Альт Рабочей станции 10.4» будет осуществляться на протяжении всего 2025 г. В систему заложена возможность её обновления до новой версии на 11 платформе без переустановки.