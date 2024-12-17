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100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение

100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение, заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро» Сергей Хомяков. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро»

Согласно рекомендациям Минцифры, до первого января 2025 г. госкорпорации и компании с государственным участием должны перейти на отечественные программные решения в нескольких классах, включая офисные пакеты в объеме 100%. «РусГидро» провело анализ отечественного программного обеспечения, по результатам которого наибольшее количество баллов набрал офисный пакет AlterOffice. Переход осуществлялся поэтапно в течение трех лет. Первые лицензии закуплены во II квартале 2022 г. Сегодня можно говорить о том, что процесс перевода сотрудников, а это более 30 тыс. автоматизированных рабочих мест, успешно завершен. Функционал AlterOffice соответствует высоким требованиям, предъявляемым к ПО в «РусГидро».

Независимость от зарубежных технологий крайне важна для энергетической отрасли как части критической инфраструктуры страны. Поэтому особое значение «РусГидро» придает мерам повышения уровня импортозамещения программного обеспечения цифровых сервисов и платформ «РусГидро». По словам Сергея Хомякова, ключевыми аргументами в пользу перехода на российское программное обеспечение являются обеспечение информационной безопасности и достижение технологической независимости. Он отметил, что в нынешней ситуации именно форсированный переход на отечественное ПО является единственным надежным способом обеспечить эффективное развитие цифровой инфраструктуры компании в долгосрочной перспективе.

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