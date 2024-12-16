В Московской области за год цифровую безопасность изучили более 35 тыс. раз

В 2024 г. разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале воспользовались более 35 тыс. раз, а с момента его запуска насчитывается более 133 тыс. посещений. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В мире, где информация становится ключевым ресурсом, знание основ киберграмотности – это не просто необходимость, а залог безопасности каждого. С начала года 35 тыс. раз пользователи регионального портала воспользовались разделом по кибербезопасности. Наиболее популярной темой оказалась «Меня взломали в Telegram», на втором месте – «Социальные сети», а тройку лидеров замыкает статья «Доступно о телефонных мошенниках», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Среди обновлений, которые стали доступны жителям в текущем году и помогли улучшить навыки киберграмотности, стали темы: «Меня взломали в Telegram», «Мой W******p взломали», «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх», «Социальные сети» и «Цифровая безопасность для госслужащих».

В разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» можно также скачать памятки по цифровой безопасности, пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков, изучить дайджест с последними новостями в сфере информационной безопасности. Раздел находится на главной странице портала госуслуг Московской области в меню «Сервисы». Чтобы им воспользоваться, не требуется авторизация.