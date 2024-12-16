Кубанский государственный технологический университет делает шаг к импортонезависимости с «Группой Астра»

«Группа Астра» и Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) объявляют о старте внедрения операционной системы Astra Linux и службы каталогов ALD Pro. ОС Astra Linux будет установлена на 500 автоматизированных рабочих местах. Также планируется развертывание двух контроллеров домена ALD Pro. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Это только начало интеграции отечественных продуктов, которая намечена в будущем. Внедрение будет осуществляться на серверах, рабочих местах сотрудников и в учебных классах. Переход на российское ПО предоставит КубГТУ ряд значительных преимуществ, включая повышение технологического суверенитета, а также сокращение затрат на лицензирование и поддержку в долгосрочной перспективе.

«Интеграция продуктов «Группы Астра» — большой шаг для нашего университета на пути к технологической независимости. Этот проект не только соответствует государственному курсу на импортозамещение, но и открывает новые возможности для нашей ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что переход на отечественное программное обеспечение позволит повысить эффективность как работы административного блока, так и образовательных процессов, включая подготовку будущих специалистов для работы с российскими продуктами», — отметил Игорь Лагерев, руководитель КубГТУ.

«Мы уверены, что переход на Astra Linux и ALD Pro станет основой для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры университета. Это сотрудничество подтверждает нашу приверженность к поддержке образовательных учреждений в их стремлении к технологической независимости», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в сфере образования «Группы Астра».