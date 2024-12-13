В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс

В начале декабря 2024 г. в парке «Кузьминки» открыл свои двери компьютерный класс имени Георгия Генса, основателя группы компаний «Ланит». Здесь будут проходить бесплатные занятия для детей, подростков и взрослых. Класс оснащен 15 компьютерами Irbis. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В компьютерном классе планируется проводить различные курсы. На данный момент сформировано шесть программ для разных возрастных групп.

«Основы компьютерной грамотности». Курс предназначен для людей старшего поколения (50+), где они получат и усовершенствуют необходимые в повседневной жизни навыки владения компьютером и смартфоном.

«Мышку не боюсь» ‒ программирование для самых маленьких (4-8 лет).

«Своя игра». Курс, где дети (6-9 лет) попробуют свои силы в гейм-дизайне с помощью понятного интерфейса.

«ГуманITарный класс». Ребята от 8 до 16 лет научатся программировать и работать с ключевыми программами и графическими редакторами.

«Алгоритмика». Курс из нескольких модулей для детей (5-8 лет), направленный на обучение работе с ПК и платформой «ПиктоМир», изучение основ PYTHON и других базовых языков программирования.

«Профессия будущего» (15-18) ‒ подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по информатике, углубленное изучение предмета.

Ланит В парке « Кузьминки » при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс

Наталья Черкасова, руководитель социальных проектов «Ланит»: «Поддержка доступных образовательных проектов, нацеленных на развитие компьютерной грамотности людей всех возрастов, является одной из наших программных задач. Георгий Владимирович всегда поддерживал образовательные проекты и инициативы учреждений культуры. Мы рады помочь парку “Кузьминки” и тем самым почтить память Георгия Владимировича Генса».

Юлия Жиркова, начальник отдела культурно-массовых мероприятий государственного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино»: «От лица администрации государственного музея-заповедника “Кузьминки-Люблино” благодарю «Ланит» за предоставленную компьютерную технику. Благотворительная деятельность компании делает информационные технологии доступными большему количеству людей разных возрастов. Это огромный вклад в развитие образования и социализации не только посетителей парка “Кузьминки”».

Занятия будут проходить бесплатно. Записаться на них можно через портал mos.ru.