Цифровой помощник МТС Exolve поможет утилизировать отходы

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, разработал голосового робота для компании «ЭкоТек», одного из региональных операторов по управлению отходами в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Цифровой помощник призван облегчить взаимодействие между «ЭкоТек» и его клиентами – юридическими лицами, напоминая о сроках платежа и суммах начислений, а также о способах оплаты. Это решение позволяет не только ускорить процесс возврата средств, но и улучшить качество обслуживания клиентов.

Цифровой ассистент способен совершать пять звонков в секунду по нескольким линиям одновременно, благодаря чему удается достичь высокой скорости и качества обработки звонков. Использование голосового помощника позволяет автоматизировать работу персональных менеджеров, что приводит к сокращению трудозатрат и увеличению скорости взаимодействия с потребителями.

«Для нас как регионального оператора запуск голосового робота – важный этап модернизации обслуживания клиентов, – сказала заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЭкоТек» Наталья Шишкина. – Современный цифровой ассистент – это комфортный собеседник, который способен подстроиться под человека, вести диалог и фиксировать договоренности об оплате. В дальнейшем мы планируем расширять функционал голосового робота, чтобы внедрять новые возможности для повышения уровня сервиса».

«В условиях растущих требований к экологии и соблюдению стандартов по утилизации, решение «ЭкоТек» интегрировать голосового робота в систему обслуживания клиентов – это закономерный шаг, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. – Наши роботы помогают автоматизировать бизнес-процессы, их высокая пропускная способность позволит значительно снизить нагрузку на сотрудников, улучшить качество обслуживания и повысить удовлетворенность клиентов».