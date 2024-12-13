Сеченовский университет протестирует в Узбекистане собственное ПО для лечения стенозов

Сеченовский университет Минздрава России заключил с Республиканским Специализированным научно-практическим центром кардиологии Минздрава Республики Узбекистан соглашение об апробации системы «Виртуальный ФРК» для неинвазивного исследования коронарного кровотока и планирования операций по лечению стенозов сосудов. Полученные результаты позволят увеличить существующую базу и тем самым, усовершенствовать заключения, выдаваемые системой, а также продемонстрировать ее клиническую и экономическую эффективность, безопасность и удобство по сравнению с существующими инвазивными методами. Исследования ведутся в рамках программы создания и развития НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Система «Виртуальный ФРК» позволяет оценивать значимость стенозов в коронарных артериях без инвазивного вмешательства. Запуск созданного программного комплекса осуществляется при условии доступа к интернету и веб-браузера. Полученные результаты обеспечат врачу возможность провести оценку изменений функциональных параметров коронарного кровотока с дальнейшим измерением функциональной и гемодинамической значимости стеноза с учетом коллатерального кровотока.

«Апробация данного программного продукта будет проведена на базе РСНПМЦК в течение двух месяцев. За указанный период планируется проанализировать данные с помощью «Виртуального ФРК» у 30 пациентов. Полученные результаты будут верифицированы показателями диагностической коронарографии с помощью специального датчика давления в коронарной артерии используемого в качестве «золотого стандарта» для оценки функциональной степени тяжести стенозов коронарных артерий. В перспективе возможно применение «Виртуального ФРК» в республиканских филиалах РСНПМЦК», — сказал директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии Хуршид Фозилов.

«Программа дает возможность провести предварительное исследование, выяснить, нуждается ли пациент в операции и каков будет ее результат, — сказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. — Помимо коронарного кровотока, система позволяет учесть и другие параметры, которые, как правило, не оцениваются — в частности, эластичность коронарных сосудов. Это позволяет сделать прогноз максимально точным».

Также испытания «Виртуального ФРК» ведутся в клиническом центре Сеченовского университета. По их успешному завершению ученые смогут оформить регистрационное удостоверение, необходимое для внедрения технологии в широкую клиническую практику.