ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» (Zodiac.ITM). Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Система управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» (Zodiac.ITM) является полностью собственной разработкой российской компании ООО «Референс Пойнт». Система предназначена для решения спектра задач администрирования и управления гетерогенными парками рабочих станций и серверов с различными операционными системами и процессорными архитектурами. Система ориентирована на интеграцию в существующий ИТ-ландшафт организации произвольного размера — от сотен вычислительных узлов до сотен тысяч.

Функционал системы включает аппаратную, программную и файловую инвентаризацию, распространение и обновление программного обеспечения, массовое управление и контроль конфигураций управляемых устройств, удаленное подключение и администрирование рабочих станций, а также «Магазин приложений» для пользователей. Продукт «Зодиак.АйТиЭм» находится в реестре российского ПО.

ОС «МСВСфера» — проверенное российское решение корпоративного класса, успешного применяется в государственных и коммерческих организациях России с 2013 года. Система сертифицирована ФСТЭК по четвертому уровню доверия и входит в реестр отечественного ПО. Среди пользователей — предприятия авиационной промышленности, транспортного сектора, научные институты, образовательные и медицинские учреждения по всей стране.

Операционная система «МСВСфера» 9 представлена в двух версиях: серверной («МСВСфера Сервер» 9) и для рабочих станций («МСВСфера АРМ» 9).

ОС «МСВСфера Сервер» 9 — это альтернатива зарубежным продуктам уровня Enterprise Linux. Она отличается высокой степенью совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого класса, что позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. Встроенный инструмент «Мигратор» помогает автоматизировать переход с RHEL-совместимых систем, существенно сокращая время и риски миграции.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 для рабочих станций обладает интуитивно понятным интерфейсом и поддерживает широкий спектр офисных и специализированных приложений.

Обе версии имеют длительный срок поддержки — до 2032 г. Все репозитории системы расположены на территории России. На сегодняшний день подтверждена совместимость более чем с 50 российскими программными продуктами, включая системы виртуализации, резервного копирования, базы данных и средства информационной безопасности. «Инферит» также предлагает готовые программно-аппаратные комплексы на базе ОС «МСВСфера» — заказчики получают полностью совместимое и протестированное решение с единой точкой поддержки.

В рамках проведенного тестирования специалисты выполнили комплексную проверку развертывания и работы «Зодиак.АйТиЭм» на базе ОС «МСВСфера». Испытания охватили полный стек решения: от установки серверных компонентов (серверов администрирования и коммуникаций) на ОС «МСВСфера Сервер» 9 до развертывания агентов управления на клиентских машинах с ОС «МСВСфера АРМ» 9.

В ходе тестирования подтверждена работоспособность всех критически важных функций системы: комплексная инвентаризация программного и аппаратного обеспечения, включая специализированные сценарии для анализа служб, сетевых портов и профилей пользователей, централизованное управление программным обеспечением через внешние и внутренние репозитории, организация защищенных удаленных подключений через веб-консоль, автоматическое обнаружение и учет сетевых устройств, интеграция с корпоративными системами аутентификации.

Результаты испытаний подтвердили возможность построения на базе связки продуктов эффективной системы управления гетерогенной ИТ-инфраструктурой с поддержкой горизонтального масштабирования и отказоустойчивости.

«Стратегия продукта З«одиак.АйТиЭм» заключается в возможности управления гетерогенными парками рабочих станций и серверов с различными операционными системами и процессорными архитектурами. Ведь именно такая ситуация складывается в инфраструктурах наших Заказчиков под воздействием процессов импортозамещения. Включение ОС "МСВСфера" в список официально совместимых с Зодиак.АйТиЭм ОС является важным шагом в имплементации нашей стратегии», — сказала Юлия Рейнкер, директор по маркетингу ООО «Референс Пойнт».

«Подтверждение совместимости с «Зодиак.АйТиЭм» существенно расширяет возможности наших заказчиков по управлению корпоративной ИТ-инфраструктурой. Теперь организации получают проверенное комплексное решение для администрирования гетерогенной среды на базе отечественного ПО. Это особенно важно в условиях активного импортозамещения, когда требуется обеспечить эффективное управление как существующими системами, так и новыми российскими решениями. ОС «МСВСфера» в связке с «Зодиак.АйТиЭм» позволяет построить современную, безопасную и управляемую инфраструктуру, полностью соответствующую требованиям регуляторов», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».