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Обновлена дорожная карта развития CommuniGate Pro

Компания СБК, разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщила о новых функциях и усовершенствованиях программного продукта, запланированных к реализации в 2025-2026 гг.

Планы по развитию CommuniGate Pro включают запуск современных мобильных приложений и функцию безопасного удаления данных с устройств пользователей. Запланирована модернизация MAPI-коннектора для обеспечения более стабильной работы с CommuniGate Pro и Outlook. Безопасность по-прежнему остается приоритетом при работе над улучшениями – в ближайшее время будет внедрена поддержка протокола TLS 1.3.

Повышению удобства будут способствовать появление автоматической настройки учетной записи в настольном клиенте электронной почты по адресу электронной почты и паролю, модернизация отзыва писем и их отправки, создание фильтра из тела письма и другие.

«Над изменениями в дорожную карту наш product owner Дмитрий Савицкий работал не только вместе с внутренними командами разработки и технической поддержки, но и с командами наших партнеров. Мы также открыли на сайте форму обратной связи, через которую получили большое количество ценных комментариев по развитию функционала. Свой вклад внесли и участники наших публичных вебинаров. Мы очень ценим заинтересованность всех наших коллег в том, чтобы CommuniGate Pro был современным, безопасным и удобным. Подтверждаем готовность и впредь оперативно реагировать на пожелания пользователей CommuniGate Pro и компаний-партнеров, обеспечивающих продажи, внедрение и поддержку нашего программного продукта», – сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

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