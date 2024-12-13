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МТС добавила скорости LTE в Ново-Ленино

МТС завершила модернизацию сети мобильной связи в микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района города Иркутска. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость интернета у горожан в среднем выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизацию провели на территории всего микрорайона Ново-Ленино. Скорость мобильного интернета выросла в жилых массивах, включая частный сектор и отдаленные жилые комплексы, в частности «Березовый», расположенный на выезде на Московский тракт и вблизи станции Батарейная, а также внутри социальных учреждений и местах проведения массовых мероприятий.

Качество связи также улучшилось в близлежащих садоводствах, в том числе в СНТГ «6-я Пятилетка», в районе Мегетских дач, а также на 20 км автодороги Иркутск-Ангарск, в СНТ «Горка». Обновление мобильной сети поможет жителям и дачникам с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Мы проводим в Приангарье масштабную модернизацию сети, Ново-Ленино стал одним из первых микрорайонов, где мы увеличили скорость интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи. Высвобождение частот помогло на четверть увеличить емкость сети, и, как следствие, наши абоненты почувствуют заметное увеличение скорости мобильного интернета. Перевод частот на LTE, кроме всего прочего, еще увеличивает доступ к VoLTE — технологии голосовой связи. Она позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию. Все это открывает новые возможности для иркутян и повышает их цифровой комфорт», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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