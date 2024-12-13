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МФТИ и «Сбер» представили алгоритм управления для робособаки

МФТИ совместно с Центром робототехники «Сбера» продемонстрировали метод управления для робособаки, позволяющий ей преодолевать препятствия, размеры которых сопоставимы или превышают размеры самого устройства. Алгоритм был разработан с использованием методов комплексного обучения с подкреплением.

Робот заранее анализирует тип преграды, планирует свои действия и точно рассчитывает траекторию движения, что минимизирует число возможных ошибок. Обучение проходило на виртуальном полигоне, где цифровой двойник робособаки преодолевал различные препятствия. После успешного обучения алгоритм перенесли на реального робота, который теперь обрабатывает данные с камер, датчиков и моторов в реальном времени, принимая решения о движении и способах преодоления преград.

«‎Задача реализована нами совместно со «Сбером». Паркур для роботов требует применения новых технологий, таких как глубокое обучение, компьютерное зрение, планирование движения и системы управления. Полученные нами заделы могут иметь широкое применение: от поисково-спасательных операций до автономной работы в опасных или труднодоступных условиях», — отметил директор Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачёв.

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