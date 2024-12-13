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«МегаФон» улучшил покрытие на федеральных автодорогах в Новгородской области

Объем мобильного трафика в смартфонах водителей и пассажиров на трассах М-10 и А-122 в регионе с 2024 г. вырос на 25%. Это стало возможным благодаря модернизации существующих базовых станций в поселениях вдоль федеральных автодорог — устойчивое интернет-соединение стало доступно как путешествующим, так и местным жителям. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» запустили сеть LTE на дополнительной частоте 800 МГц на инфраструктурных объектах в населенных пунктах Зимогорье, Добывалово, Немчинова гора Валдайского района и Невская Крестецкого района, а также на въезде в город Чудово. Это позволило обеспечить стабильным интернет-сигналом как путешествующих по трассе М-10, так и жителей близлежащих сел и деревень, где средний объем передачи данных после проведенных работ уже достигает 1,5 тыс. ГБ в месяц.

Также связисты улучшили покрытие вдоль федеральной автодороги А-122, которая связывает между собой соседние Вологодскую и Псковскую области. Их жители вместе с новгородцами, петербуржцами и москвичами формируют 80% дорожного трафика на маршруте. Базовые станции, расположенные в деревнях Ильинское и Соинское, получили поддержку технологии LTE на частоте 1800 МГц, что повысило емкость сети и скорость интернета. В результате, всего за месяц объем передаваемого трафика в этих населенных пунктах увеличился на 45%.

«Через Новгородскую область проходит одна из самых загруженных федеральных автодорог в стране и несколько важных региональных трасс. Мы улучшаем телеком-инфраструктуру вдоль них, чтобы обеспечить удобство и комфорт для наших клиентов, которые активно пользуются услугами связи в пути. Востребованность этих улучшений подтверждается объемом передачи данных на пересечении транспортных потоков из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Так, на въезде в Чудово наши абоненты ежемесячно скачивают в среднем семь тысяч ГБ, что сравнимо с почти пятью тысячами часов FullHD-видео», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.

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