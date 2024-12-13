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Комплекс фотовидеофиксации «Паук» включен в реестр Минпромторга

Комплекс фотовидеофиксации «Паук» производства компании «НПО «ИТС» включен в реестр радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ. Этому предшествовало получение сертификата СТ-1, подтверждающего российское происхождение оборудования. Программное обеспечение для комплекса фотовидеофиксации разработали специалисты «НПО ИТС», которые также занимаются сборкой оборудования.

«На объектах критической информационной инфраструктуры идет процесс импортозамещения софта. В этих условиях включение программных продуктов в реестр дает отечественным разработчикам конкурентные преимущества при участии в закупках», – отметил генеральный директор НПО «ИТС» Вячеслав Смирнов.

Комплекс фотовидеофиксации «Паук» выявляет факты нарушения скоростного режима, проезда на запрещающий сигнал светофора, правил пользования ремнями безопасности и телефоном во время движения, пересечение стоп-линии и другие нарушения ПДД. Устройство также распознает типы транспортных средств и их госномера. Комплекс фотовидеофиксации интегрирован с СПО «Паутина», а также может работать как детектор транспорта для передачи информации о транспортных потоках – интенсивности движения, плотности, средней скорости, классификации транспортных средств – в центры управления дорожным движением.

Ранее на основании сертификата СТ-1 в аналогичный реестр было включено еще одно техническое решение «НПО ИТС» – видеодетектор «Паук Трафик».

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