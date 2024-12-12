«Яндекс» представил смарт-функции — новую технологию для управления «ТВ Станциями» с помощью «Алисы»

«Яндекс» впервые показал смарт-функции — технологию, которая меняет опыт взаимодействия пользователей с умным телевизором. Теперь «Алиса» в «ТВ Станциях» выполняет команды, которым ее не обучали заранее, обрабатывает многосоставные запросы для управления устройством и контентом на нем и лучше понимает контекст экрана. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Как работают смарт-функции

В основе работы смарт-функций лежит языковая модель YandexGPT 4 с технологией вызова функций: это значит, что «Алиса» использует генеративную нейросеть не только для развернутых ответов в диалоге, но и для выполнения пользовательских команд. YandexGPT позволяет ей понимать, из чего состоит запрос, и самостоятельно решать, как его исполнить. Иными словами — позволяет «думать».

В «ТВ Станциях» новая технология призвана улучшить опыт пользователей. ТВ — традиционно непростая категория для управления голосом за счет наличия экрана, собственного интерфейса и разнопланового контента. Это создает для виртуального ассистента сложный контекст, который нужно учитывать. Смарт-функции позволяют «Алисе» работать с этим контекстом эффективнее, а «ТВ Станциям» — стать AI TV с интуитивным голосовым управлением.

«Под AI TV традиционно понимают улучшение изображения и звука при помощи искусственного интеллекта. Это важные направления и в нашей работе, но мы начали с другого — переосмыслили голосовое управление телевизором с помощью ассистента. Запросы к «Алисе» должны быть такими же простыми, как просьбы к реальному человеку. Благодаря смарт-функциям это стало возможно в «ТВ Станциях» с Алисой», — сказала Марьяна Гланштейн, руководитель продукта «Станций» и «ТВ Станций» «Яндекса».

Ранее «Алиса» могла обработать и выполнить те команды, которым ее заранее обучили. Теперь можно не «подгонять» формулировки под известные ей сценарии: «Алиса» больше не ограничена уже заложенными командами. Ассистент поймет запрос пользователя в различных формах и проанализирует, что сейчас на экране. Если «Алиса» не знает, как осуществить запрос целиком, она разделит его на составные части и выполнит пошагово.

Смарт-функции позволяют ассистенту понять, к каким известным сценариям обратиться, чтобы выполнить неизвестную команду. Например, пользователь может сказать: «Алиса, выключи телевизор, когда закончится этот матч». До появления смарт-функций «Алиса» ответила бы, что «этого пока не умеет», так как подобной задаче ее не обучали. Теперь нейросеть сама разложит запрос на два действия — посмотрит, сколько осталось до конца, и поставит таймер выключения на это время. По отдельности эти команды «Алисе» известны, поэтому она справится с запросом.

Как изменится опыт пользователей

Искать, выбирать и взаимодействовать с контентом на «ТВ Станции» станет удобнее. Смарт-функции значительно сократят количество команд, которые нужно сказать «Алисе» для получения результата. Например, раньше добавить сериал в «Буду смотреть» можно было только поочередными запросами: сначала «Алиса, найди», а потом «Алиса, добавь». Теперь ассистент понимает, что действия могут состоять из шагов. Это позволяет пользователю пропустить лишние запросы. Например, можно сразу добавить сериал в «Буду смотреть», минуя поиск и карточку фильма на экране.

По тому же принципу станет проще взаимодействовать с ТВ-каналами: теперь не обязательно открывать конкретный канал, чтобы узнать его программу передач. Можно просто спросить у «Алисы», что идет там сейчас и что будет дальше — она поймет, что необходимо предоставить информацию, при этом не закрывая контент, который воспроизводится сейчас. Если следующая программа уже не интересна — можно попросить выключить, когда закончится матч или шоу.

В одном запросе можно озвучить сразу несколько команд. Например, листая рекомендации, попросить «Алиса, добавь “Барсукот” в “Буду смотреть”, а сейчас включи “Три кота”». Если в запросе будут разного типа задачи, например одна про контент, а другая — про звук, «Алиса» тоже разложит их на понятные для нее части и выполнит: «Алиса, включи первый фильм на громкости 20».

Новая функциональность на всех «ТВ Станциях» повысит качество взаимодействия как с самим устройством, так и с различными типами контента. В будущем использование YandexGPT для принятия решений позволит «Алисе» в «Станциях» или «ТВ Станциях» выполнять более сложные задачи, требующие сразу несколько этапов взаимодействия в том числе с устройствами умного дома и другими сервисами «Яндекса».