Виртуальный ассистент «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров включен в реестр отечественного ПО

Виртуальный ассистент «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров включен в реестр отечественного ПО.

Программный продукт «Мой помощник» разработан специалистами «Гарант-Сервис» на основе опыта компании в сфере автоматизации МФЦ. Это омниканальный инструмент для взаимодействия с заявителями, который с помощью чат-бота автоматизирует процессы первой линии любой электронной приемной: консультирование по типовым вопросам, запись на очный прием, проверка статуса заявления, оценку визита в организацию. Включение продукта в реестр отечественного ПО Минцифры – подтверждение его надежности, потенциала развития и доверия пользователей, считают разработчики.

Сбором обратной связи и сервисным обслуживанием пользователей занимаются организации из самых разных сфер: от МФЦ и приемной губернатора до страховых компаний и торговых сетей. Важными принципами их деятельности являются клиентоцентричность и омниканальность. Это означает, что главная цель сервисного подразделения – оказание клиенту максимально качественной услуги, независимо от коммуникационного канала, по которому он обратился: будь то веб-форма на сайте, сообщение в мессенджере или социальной сети. Соответствующими функциональными модулями дополняются как системы автоматизации деятельности МФЦ, так и другие отраслевые решения. «Гарант-Сервис», компания с 20-летним опытом на рынке ИТ-услуг, разработала для этих задач самостоятельный программный продукт, который совместим с большим количеством популярных специализированных систем.

«Мой помощник» – комплексное решение, предназначенное для автоматизированного информирования с помощью чат-бота заявителей, обратившихся в организацию через различные онлайн-ресурсы. Оно позволяет клиенту в удобном диалоговом формате записаться на физический прием, проверить статус существующих талонов, получить ответ на вопрос из заранее сформированной базы знаний, отправить обратную связь.

На данный момент для выполнения этих функций чат-бот «Мой помощник» может быть интегрирован в мессенджер Telegram, социальную сеть «ВКонтакте» или работать в режиме встроенного окна на официальном веб-портале организации. Внешним пользователям он доступен как со стационарных, так и с мобильных устройств.

В свою очередь, администратор системы может создавать персональные диалоги с заявителями и соответствующие кнопки чат-бота, связывать его со смежными сервисами (например, с системой управления очередью для обеспечения предварительной записи заявителей), наполнять и редактировать базу знаний, собирать статистику и формировать отчетность по количеству принятых обращений за определенный период.

Само решение и его база знаний разворачиваются на локальном сервере в контуре организации, обеспечивая тем самым надежную и бесперебойную работу сервиса. Для управления решением создана административная панель, поддерживающая функцию единого ввода информации. Настроить в ней виртуального ассистента и кастомизировать базу знаний под конкретные нужды можно достаточно просто, даже не обладая специальными навыками в программировании.

Таким образом, «Мой помощник» повышает качество обслуживания заявителей, обеспечивая одинаковую информационную доступность для всех потребителей услуг, снижает нагрузку на контакт-центр, минимизирует количество «потерянных» обращений. По статистике компании «Гарант-Сервис», основанной на данных заказчиков решения, автоматизация этих процессов позволяет добиться снижения нагрузки на бюджет организации в среднем на 3,5 млн руб. в год.

Программный продукт «Мой помощник» разрабатывался с акцентом на применение в МФЦ. На текущий момент он совместим с различными системами, использующимися в деятельности многофункциональных центров: АИС МФЦ, ИАС МКГУ, системами управления очередью и другими. В планах разработчика – расширять интеграционные возможности решения и спектр его применения, а также дополнить платформу роботизации технологиями искусственного интеллекта.

«Наша организация уже много лет работает на рынке автоматизации МФЦ. Мы не только сопровождаем соответствующее программное обеспечение, но и стараемся отслеживать последние тренды в этой сфере. Поэтому главным конкурентным преимуществом продукта «Мой помощник» является наша экспертиза и глубокое понимание внутренних процессов обслуживания клиентов. Наш виртуальный ассистент, по сути, является агрегатором всех каналов связи с заявителем: социальных сетей, мессенджеров, официальных сайтов организаций – с единой точкой входа, единым администрированием и единой статистикой по всем каналам. Уже сегодня он может использоваться абсолютно в любой отрасли, в которой предусмотрено взаимодействие с заявителями или клиентами. Включение в реестр отечественного ПО – очередное доказательство его зрелости и надежности», – сказал Василий Соколовский, директор компании «Гарант-Сервис».