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В пяти районах Саратова повысили качество мобильной сети

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в кварталах с высокой онлайн- активностью. Расширение инфраструктуры позволило улучшить связь для горожан в Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Волжском, Кировском районах областной столицы. Кроме того, дополнительные базовые станции построили в Гагаринском районе городского округа Саратов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые преобразования коснулись жилого комплекса «Молодость», микрорайонов Новый Увек, Жасминный, Звезда, поселков Тепличный и Водник, деревни Калашников. Мобильный интернет стал быстрее в многоквартирных домах, частном секторе, на территории СНТ «Старые Пруды», «Долина» и соседних с ними массивов. В том числе связисты охватили ряд оздоровительных, торговых и учебных учреждений.

Инженеры «МегаФона» использовали средний диапазон частот, обеспечивающий достаточную емкость сети и быструю передачу данных в зоне с большой концентрацией пользователей. После ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования средняя скорость загрузки составляет порядка 25 Мбит/с, максимальная — 100 Мбит/с.

«Планируя технические мероприятия, в первую очередь мы ориентируется на потребности клиентов. За 11 месяцев саратовцы и гости города использовали на треть больше интернет-данных, чем за тот же период годом ранее. Растущая нагрузка на сеть требует последовательного развития инфраструктуры связи», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

В целом с 2024 г. в Саратове построили свыше 20 объектов связи. Оценить новое качество связи и мгновенную загрузку интернет‑сервисов смогли жители десятков домов в активно застраивающихся микрорайонах, в числе которых Северный, Солнечный, Солнечный‑2. Также инженеры оператора модернизировали несколько десятков базовых станций, улучшив их характеристики для пользователей.

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