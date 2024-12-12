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В Мурманске прокачали связь на самой «телекоммуникационной улице»

МТС провела модернизацию оборудования в районе Проезда Связи и улицы Капитана Маклакова, расширив территорию покрытия сети и увеличив скорость передачи данных для местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты установили опоры двойного назначения с приборами уличного освещения, а также обновленным телеком-оборудованием. Скорость передачи данных МТС в районе проезда Связи выросла на треть. Теперь местные жители и гости региона могут с комфортом пользоваться самыми современными цифровыми сервисами: загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями. За счет размещения всех приборов на одном столбе, удалось минимизировать количество установленных конструкций.

«Проект реализован в результате взаимодействия муниципальных и коммерческих структур. Такая оптимизация городской инфраструктуры позволит нам успешно ее развивать, обеспечив существенную экономию и повышение качества услуг. В дальнейшем можно расширить функциональность этой опоры и оборудовать ее камерами видеонаблюдения, например», - отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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